Anziano cade all’interno della propria abitazione, soccorso dai carabinieri durante la notte a Modena

La scorsa notte poco dopo l’una, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti a seguito della segnalazione di un cittadino che udiva dei rumori provenire dall’appartamento sovrastante, dove risiede un anziano. I militari intervenuti hanno immediatamente rintracciato un familiare dell’anziano, che abita poco distante e in possesso delle chiavi dell’appartamento, soccorrendo l’anziano che era caduto mentre andava in bagno e non riusciva più a rialzarsi.