Proseguono a Modena i controlli antidroga dei Carabinieri. Un arresto

Ieri sera, poco dopo le ore 20.00 i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e contrasto delle droghe, hanno individuato una persona che, all’interno del parco Novi Sad, si muoveva tra i giovani nell’ovale della piazza con atteggiamento alquanto sospetto.

Consolidatasi l’ipotesi che stesse spacciando sostanze stupefacenti, i militari hanno deciso di intervenire bloccando il giovane, che è stato trovato in possesso di circa sei grammi di cocaina già suddivisi in dosi, bilancino di precisione e 110 euro in contanti. Il 39enne, senza fissa dimora è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.