Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo con valori attorno a 16/17 gradi lungo la fascia costiera e 12/13 gradi sulle pianure interne. Massime comprese tra 21/22 gradi della costa e 22/23 gradi delle zone interne di pianura. Venti in prevalenza deboli orientali con temporanei rinforzi nella sera sul mare. Mare da mosso a molto mosso al largo con moto ondoso in temporanea attenuazione pomeridiana.

(Arpae)