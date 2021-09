A Reggio Emilia torna il mercatino del Disco ai Chiostri della Ghiara

Vinili, cd e memorabilia. Sabato 25 settembre – presso i Chiostri della Ghiara di Via Guasco, 6 – ritorna il mercatino del disco a firma Kolosseo ed 8 Ball RecordS. Un’occasione per tanti appassionati di reperire album in edizione limitata o grandi classici. A disposizione del pubblico ci saranno infatti una trentina di espositori professionisti provenienti da tutta Italia, con un catalogo davvero vasto da cui attingere dischi di soul, rock, jazz e altri generi musicali.

Apertura cancelli alle ore 9.30, orario perfetto per godere anche di una colazione o snack nel bar dei Chiostri, che sarà aperto sino all’ora dell’aperitivo. Ricordiamo che per entrare al mercatino è necessario essere muniti di green-pass o certificato tampone negativo, mentre per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al numero 338-4157239. Il mercatino è ad ingresso libero e sarà aperto dalle ore 9.30 alle ore 19,00

Ingresso libero

Servizio Bar e Ristororazione presso Ristorante Chiostri della Ghiara

Accesso pedonale diretto da via Guasco

Info. 3384157239