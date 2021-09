L’assemblea dei soci Seta ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

L’assemblea dei soci di SETA, società che eroga il servizio di trasporto pubblico su gomma nei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, si è riunita in videoconferenza ed ha proceduto al rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione. L’attuale organo amministrativo dell’azienda ha infatti concluso il suo mandato triennale nello scorso mese di luglio, con l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2020. Il nuovo Consiglio di Amministrazione di SETA resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2023, ed è composto – come previsto dallo Statuto societario – da 5 membri: 3 nominativi sono stati indicati dai soci pubblici, gli altri 2 dal socio privato Herm Srl.

Gli Enti pubblici modenesi hanno confermato come consigliere Antonio Nicolini, già Presidente della società dal mese di novembre 2020. Gli altri due componenti del Cda di nomina pubblica sono Federico Parmeggiani (in rappresentanza di Reggio Emilia, sostituisce il consigliere uscente Daniele Caminati) e Fabio Callori (per i soci pubblici di Piacenza, in sostituzione di Ivano Rocchetta). Nel nuovo Consiglio di Amministrazione di SETA sono inoltre confermati anche i due consiglieri già presenti indicati da Herm srl: Giuseppina Gualtieri (Presidente ed Amministratore Delegato di Tper Spa) e Francesco Patrizi, che mantiene la carica di Amministratore Delegato di SETA. L’assemblea dei soci ha inoltre provveduto a nominare i componenti del Collegio Sindacale: alla presidenza è stato nominato il dott. Valerio Fantini, i componenti in qualità di sindaci effettivi sono l’avv. Valentino Di Leva e la dott.ssa Alessandra Ferrara. I sindaci supplenti sono il dott. Federico Bacchiega e la dott.ssa Monica Manzini. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è stata approvata dai soci con voto unanime.

L’assemblea dei soci ha rivolto un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente per il prezioso lavoro svolto, particolarmente significativo perché realizzato in un periodo caratterizzato da straordinarie incertezze e difficoltà. Il Presidente Nicolini, nel ringraziare l’Assemblea e tutti i Soci per la rinnovata fiducia, ha sottolineato l’importanza per l’azienda di poter operare nel segno della continuità, anche alla luce dell’attuale fase in cui le criticità non possono dirsi concluse, seppur il livello vaccinale raggiunto consenta di guardare al futuro con maggiore fiducia. “SETA ritiene che il trasporto pubblico possa e debba essere rilanciato – ha affermato il Presidente – attraverso una ripresa massiva degli investimenti, puntando sulla qualità del servizio, sulla piena sostenibilità ambientale e proseguendo su progetti di elevata innovazione, tecnologia e digitalizzazione”.