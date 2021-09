Tentato omicidio di un cittadino marocchino al Pilastro, altre due ordinanze di custodia cautelare in carcere

Il 20 settembre scorso, nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, nella persona del dott. Ceroni, la Squadra Mobile ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal locale ufficio G.I.P., a carico di S.O., nato in Tunisia classe 2000, rintracciato a Gradisca D’Isonzo (GO) e B.J.S., nato in Tunisia classe 1991, rintracciato a Roma.

I fatti contestati ai due cittadini tunisini sono riferibili alla loro correità per i fatti avvenuti la sera dell’11 maggio scorso nel Quartiere Pilastro, ovvero la sparatoria e il tentato omicidio del marocchino K.A., che già avevano portato, in data 15 maggio, al fermo di A.D., rintracciato a Cadriano – Granarolo, e il successivo 22 maggio all’esecuzione del mandato di arresto europeo a carico di suo fratello A.A., rintracciato nella città di Krefeld in Germania.

La prosecuzione delle indagini ha poi dimostrato come anche B.J.S. abbia preso parte all’azione che aveva portato al ferimento con arma da fuoco del cittadino marocchino e come in seguito questi, unitamente al S.O., si sia reso responsabile del trasferimento e dell’occultamento della pistola utilizzata per compire il delitto.

Le investigazioni hanno fatto inoltre emergere che all’epoca dei fatti i fratelli A. gestivano, all’interno del quartiere Pilastro, un commercio di cocaina e che per l’esecuzione di tale attività illecita si avvalessero della collaborazione attiva degli arrestati S.O. e B.J.S..