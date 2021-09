A Vezzano “Puliamo il mondo” raddoppia

Vezzano sul Crostolo si mobilita per l’edizione 2021 di “Puliamo il mondo”, la campagna di volontariato ambientale di Legambiente. Sono infatti due gli eventi della settimana promossa dall’Amministrazione Comunale con “PuliaAMO Vezzano”: il primo andato in scena il 18 settembre pomeriggio a Pecorile, mentre l’appuntamento a Vezzano è per sabato 25 settembre alle 9 presso la sede della Protezione Civile di Via al Palazzo.

“L’iniziativa, fortemente voluta dalla nostra Amministrazione Comunale – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Mauro Lugarini – ha come obiettivo il prendersi cura del nostro territorio ma, non secondariamente, anche il contribuire a migliorare il senso civico dei partecipanti e di tutta la comunità verso una maggiore attenzione all’ambiente già a partire dai nostri gesti quotidiani”.

Alla raccolta può partecipare chiunque sia armato di buona volontà – famiglie, cittadini, gruppi di giovani, associazioni – e abbia a cuore il futuro del nostro pianeta. Un’occasione per condividere con altre persone la propria passione per l’ambiente e per trascorrere alcune ore in compagnia.

Grande partecipazione per l’appuntamento di Pecorile, voluto e coordinato dal locale Circolo Sauro Zannoni. Tanti soprattutto i giovani che, suddivisi in gruppi, hanno dedicato il pomeriggio alla raccolta di rifiuti lungo strade, nei parchi e in altri luoghi pubblici, raccogliendo oltre 10 sacchi di materiale vario nonché gettando negli appositi cassonetti i rifiuti più ingombrati.

Anche sabato 25 settembre i partecipanti verranno suddivisi in squadre a cui saranno assegnate aree diverse del territorio vezzanese. Tutti saranno dotati di guanti, sacchi e altro materiale necessario a raccogliere i rifiuti in sicurezza. La mattinata di pulizia ambientale sarà inoltre gestita nel rispetto delle disposizioni in essere per il contenimento della diffusione del Covid-19.

“PuliAMO Vezzano” è promossa dall’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo, che ha aderito anche quest’anno a Puliamo il mondo e che già nel mese di giugno aveva organizzato un primo appuntamento per promuovere la cittadinanza green, in collaborazione con Legambiente Reggio Emilia, Ripuliamoci Reggio Emilia, Pro Natura, A.N.A. – Protezione Civile di Vezzano sul Crostolo e Circolo Sauro Zannoni di Pecorile.