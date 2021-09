Torna a Vezzano la campagna LILT con l’iniziativa “Vezzano in rosa”

Anche quest’anno la parola d’ordine dell’ottobre vezzanese è prevenzione. Con l’iniziativa “Vezzano in rosa”, il centro cittadino – in primis Piazza della Vittoria – si tingerà infatti di rosa come simbolo visibile dell’adesione dell’Amministrazione Comunale alla campagna di prevenzione “Nastro rosa” che annualmente la Lega Italiana Lotta contro i Tumori promuove in questo periodo dell’anno.

Venerdì 1° ottobre il primo appuntamento di “Vezzano in rosa” è la mattinata di visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno e di educazione all’autoesame organizzata presso la sede AVIS di Vezzano sul Crostolo in Via Guido Rossa.

Prosegue così l’impegno dell’Amministrazione Comunale sui temi della salute, per avvicinare la prevenzione al territorio e lanciare ancora una volta il messaggio che corretti stili di vita e screening periodici sono le chiavi per evitare e/o prevenire l’insorgenza di tumori o altre patologie.

Chi desidera prenotare una delle visite gratuite con i medici che collaborano con la LILT deve contattare gli Uffici Comunali al numero 334.6237451.

La prenotazione è obbligatoria anche al fine fissare il calendario delle visite che avranno luogo a partire dalle ore 9.00.

Sono richiesti green pass o tampone negativo realizzato nelle 24 ore precedenti.

A chi accederà alle visite senologiche verrà inoltre fornito materiale informativo nonché verrà proposta l’iscrizione (facoltativa) alla LILT con quota di € 10,00.

“Vezzano in rosa” – iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale e LILT di Reggio Emilia in collaborazione con la sezione AVIS di Vezzano sul Crostolo – sarà gestita nel rispetto dei protocolli sanitari attualmente in essere in tema di Covid-19.