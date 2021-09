Finisce FreePower e ricomincia Babele

Si è conclusa l’esperienza di Freepower!, le attività estive per ragazzi e ragazze proposte in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e la parrocchia di Fiorano. Sono state 10 settimane di appuntamenti e ritrovi con un ricco programma di attività educative, laboratoriali e ludico-ricreative presso l’oratorio San Filippo Neri, presso Casa Corsini in collaborazione con l’associazione Lumen, al Castello di Spezzano e in giro alla scoperta del nostro territorio.

Sono stati più di una trentina i ragazzi conosciuti dall’inizio dell’estate e 20 di loro hanno partecipato con continuità per tutto il periodo.

In questo periodo ogni ragazzo e ragazza, ha avuto la possibilità di creare amicizie e consolidare quelle esistenti, confrontarsi e crescere insieme. Per loro verranno proposti nuovi appuntamenti nei mesi a venire.

Mercoledì 22 settembre ha riaperto le porte il GET del Gruppo Babele presso il Centro parrocchiale di Fiorano, sostenuto dal Comune di Fiorano Modenese. Gli educatori sono ripartiti con le attività educative e di supporto didattico con i ragazzi già iscritti dallo scorso anno scolastico, per poi inserire gradualmente chi in questi giorni ne ha fatto richiesta.

Chi fosse interessato a partecipare ai pomeriggi del GET può contattare il numero: 340 3952077 o scrivere una mail a:info@gruppobabele.it