Nella borraccia vino, ciclista ubriaco fermato e denunciato dai carabinieri a Ozzano Emilia

Non più in possesso della patente di guida a seguito dei suoi precedenti di polizia, un ciclista, italiano 41enne, in sella alla propria bicicletta elettrica, veniva notato dai carabinieri della Stazione di Ozzano Emilia mentre percorreva l’omonima statale. Il ciclista, nonostante la pedalata assistita, appariva in difficoltà nel mantenere delle traiettorie regolari. Controllato dai militari di pattuglia risultava ubriaco che, stupiti, accertavano che all’interno della borraccia al posto dell’acqua o di qualche altra bevanda energetica vi era un buon vino rosso nostrano.

Sottoposto all’alcol test è risultato positivo con un tasso alcolico di ben 1,61 g/l. Oltre alla denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcol, il 41enne deteneva altresì una dose di hashish, e, pertanto, è stato segnalato alla Prefettura di Bologna.