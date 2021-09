Rubiera: venditore abusivo, la polizia locale sequestra merce

Questa mattina la Polizia Locale Tresinaro Secchia ha effettuato un sequestro di alcune borsette e alcuni borselli da donna nell’area dove si svolge il mercato settimanale del sabato. Gli agenti intervenuti a seguito di segnalazioni da parte dei commercianti, hanno sorpreso un soggetto di nazionalità centro-africana, impegnato nella vendita di merce su area pubblica, sprovvisto della licenza per il commercio su aree pubbliche.

Alla vista degli agenti il venditore abusivo si è dato alla fuga all’interno dell’area mercato, dove il soggetto è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nonostante ciò al venditore abusivo, sono state sequestrate alcune borse e borselli, che saranno oggetto di confisca.

Sono ancora in corso gli accertamenti per l’identificazione del soggetto, al quale sarà inflitta una sanzione di 5,164 euro. L’attenzione su questo tipo di illeciti da parte della Polizia Locale rimarrà alta anche in occasione della Fiera di Settembre, che si terrà questo fine settimana.