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I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due cittadini magrebini rispettivamente di 27 e 38 anni, entrambi noti alle Forze dell’Ordine, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo notturno del territorio, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da un’utilitaria, in via Matteotti, con a bordo due persone già conosciute ai militari. Alla vista della pattuglia, l’autista del veicolo ha tentato di sottrarsi al controllo, fuggendo per le vie limitrofe, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo.

I due occupanti, inspiegabilmente molto agitati durante il controllo, hanno insospettito i Carabinieri, che li hanno fatti scendere e perquisiti. All’interno dell’auto è stato rinvenuto un panetto di hashish di circa 103 grammi, avvolto in carta di alluminio, e sei dosi termosaldate contenenti oltre 2 grammi di cocaina. Tre di queste dosi, l’autista del veicolo, poi identificato nel 38enne originario del Marocco, ha tentato di nasconderle con il piede; il gesto, tuttavia, non è sfuggito ai militari, che le hanno recuperate. Nel portafogli del passeggero, poi identificato nel 27enne originario della Tunisia, è stata trovata un’ingente somma di denaro contante pari a 1.255euro, suddivisa in banconote di vario taglio, somma della quale l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza, soprattutto in considerazione del suo stato di disoccupazione. A seguito del sequestro, i Carabinieri hanno perquisito anche le abitazioni dei due arrestati. All’interno dell’appartamento utilizzato dal 27enne hanno rinvenuto un bilancino di precisione e due dosi, rispettivamente di cocaina e hashish.

Al termine della celebrazione del processo con rito per direttissima, entrambi gli arresti sono stati convalidati: il 38enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il 27enne sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Nel corso dell’ultimo mese, i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale hanno intensificato i controlli, specialmente all’interno dei parchi pubblici, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio, dell’assunzione di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di coltelli, arrivando a segnalare numerose persone quali assuntori e denunciarne altre per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.