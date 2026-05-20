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“Stiamo intervenendo in modo diffuso sul territorio comunale per rispondere sia alle criticità della rete viaria sia, in collaborazione con Hera alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e fognarie, pianificando i lavori per ridurre i disagi e prevenire i rischi di sesto idraulico”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini illustra una serie di cantieri attivati in questi giorni, alcuni dei quali avranno una durata di diverse settimane.

Gli interventi coordinati dalla squadra operai e dalle ditte incaricate stanno interessando diverse zone del comparto urbano, con un’alternanza tra manutenzioni superficiali e rifacimenti strutturali nel sottosuolo.

Sul fronte della viabilità e della sicurezza stradale, si sono conclusi due interventi prioritari. In via Monzambano è terminata la sostituzione completa delle caditoie.

“L’operazione – chiarisce l’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia – si è resa necessaria per garantire il corretto deflusso delle acque, tutelando l’incolumità di pedoni e automobilisti e prevenendo potenziali allagamenti delle abitazioni limitrofe in caso di forti piogge”.

Sempre per garantire una maggiore sicurezza nel caso di piogge abbondanti, sono in corso di realizzazione due “bocche di lupo” per la raccolta acque in viale XX Settembre intersezione via Mazzini senza, però, interrompere il normale transito dei veicoli.

Parallelamente, è stata ultimata la realizzazione di un piano rialzato all’intersezione tra via Gorizia e via Fanti. L’opera punta a moderare la velocità dei veicoli in un punto snodo, agevolando l’accesso in sicurezza al parco Tassi.

I cantieri più complessi riguardano il rifacimento dei sottoservizi, condizionati da alcuni crolli strutturali delle vecchie condotte:

Via Pista: I lavori sono iniziati in prossimità del civico 42 in direzione via Ancora.

Data l’entità dello scavo, si sta procedendo in parallelo con l’interramento della nuova rete idrica. La stima temporale prevede 4 settimane per il completamento della fognatura, fissato indicativamente per il 12 giugno, e ulteriori 3 settimane per la conclusione dell’acquedotto, che richiederà interventi localizzati per lo spostamento degli allacci. Il termine complessivo è stimato per il 3 luglio.

Via Rometta: Partito dall’incrocio con via Paganini, il cantiere ha raggiunto via Vivaldi e sta avanzando verso via Cimarosa. Il completamento di questa tratta è previsto tra il 22 e il 25 maggio. In seguito, le operazioni si sposteranno verso valle per sanare altri crolli della rete. La conclusione definitiva del cantiere di via Rometta è stimata per il 5 giugno.

Proseguono inoltre i lavori ordinari di ripristino del manto stradale: la squadra operai è attiva nel nucleo urbano per la chiusura delle buche localizzate, utilizzando un nuovo formulato di asfalto a freddo.

“Stiamo gradatamente dando risposta alle segnalazioni – commenta ancora il Sindaco – investendo su un nuovo tipo di asfalto a freddo che garantisce una tenuta maggiore. Un prodotto studiato e realizzato appositamente per gli interventi rapidi di manutenzione delle pavimentazioni stradali, lavorabile a temperatura ambiente, pronto all’uso per riempimento di buche anche nelle più severe condizioni meteo sfavorevoli e che garantisce la rapida presa sul fondo evitando l’adesione alle gomme dei veicoli in transito”.