Inaugurata oggi la Tangenziale sud del Comune di Formigine, collegamento diretto tra superstrada Modena-Sassuolo e zona industriale

Viabilità, sicurezza stradale e qualità dell’aria, un altro passo avanti. È stata inaugurata oggi la Tangenziale sud di Formigine, collegamento diretto tra la superstrada Modena-Sassuolo (SS 724), via Giardini e le aree artigianali a sud del Comune. Alla cerimonia inaugurale erano presenti anche il presidente della Regione e il sindaco del Comune di Formigine.

Realizzata dal Comune e finanziata con 5,4 milioni di euro di fondi comunitari per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc 2014-2020) nell’ambito della programmazione delle risorse europee della Regione Emilia-Romagna, la nuova infrastruttura sposterà dal centro abitato il consistente flusso di mezzi pesanti diretti all’area industriale che fino ad oggi circolavano prevalentemente nel centro abitato del paese.

Un’opera strategica che, riducendo la congestione stradale, andrà a migliorare la viabilità urbana, la sicurezza stradale e la qualità dell’aria con notevoli benefici per chi si sposta e vive nella zona.

Il Comune di Formigine, infatti, confina a sud con i Comuni (Sassuolo Fiorano e Maranello) del ‘Distretto ceramico’ e a nord con Modena, su un territorio che funge da cerniera tra queste aree, a forte vocazione industriale e attraversato da importanti arterie stradali che garantiscono collegamenti lungo l’asse nord-sud (SS 724 da Sassuolo a Modena, SP3 Formigine-Modena, Via Giardini sud tra Formigine e Maranello) e l’asse est-ovest SP467 (Pedemontana).

Il tracciato della Tangenziale sud è lungo 1,3 km e prevede – tramite sottopasso – il superamento della linea ferroviaria Sassuolo-Modena, oltre alla realizzazione di una rotatoria di collegamento con via Ghiarola.

“L’inaugurazione della Tangenziale Sud di Formigine rappresenta una buona notizia, che le imprese aspettavano da tempo. Come associazione più volte avevamo sollecitato questo intervento e ora che viene inaugurato possiamo dirci pienamente soddisfatti. Il grazie, oltre che alla Regione rappresentata all’inaugurazione dal Presidente Bonaccini, va all’amministrazione comunale che ha mostrato volontà e determinazione per arrivare all’obiettivo”. Lapam Confartigianato Formigine interviene così a commento del taglio del nastro della Tangenziale Sud. “Da diversi anni abbiamo insistito su questo punto, proprio perché era necessario servire in modo più adeguato le imprese della zona artigianale che insiste in quell’area – prosegue il commento Lapam Formigine –, l’insistenza derivava proprio dalla necessità di snellire il traffico togliendolo dal centro storico e di dare sollievo anche ai cittadini. L’amministrazione ha dato seguito alle nostre richieste, ha ascoltato le imprese e ha reperito i finanziamenti necessari tramite l’intervento della Regione Emilia-Romagna. Ora l’intervento realizzato andrà a rendere più scorrevole il traffico e darà modo alle aziende di quella zona di poter lavorare meglio e di conseguenza di poter crescere. La realizzazione di opere di mitigazione (come la piantumazione di alberi, la realizzazione della ciclabile) oltre che il sottopasso ferroviario, non fanno che rendere ancora più sostenibile l’intera operazione”, conclude Lapam Formigine.