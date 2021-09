Intorno alle 14:00 un violento acquazzone si è abbattuto sul territorio della provincia di Bologna. Numerose le chiamate alla sala operativa del comando dei Vigili del fuoco. Dall’inizio dell’emergenza sono stati espletati circa 80 interventi per danni dovuti all’acqua e per alberi abbattuti sulla sede stradale. Il nucleo sommozzatori ha effettuato il soccorso di un automobilista bloccato in un sottopasso. Allagati anche gli scantinati del Centro Protesi INAIL di Vigorso a Budrio.