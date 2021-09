Chiusura degli ingressi degli uffici della Questura di Reggio posti su via Dante 6 e 10 per lavori di pavimentazione

A partire da lunedì, 30 settembre 2021, e per tre giorni lavorativi, l’ingresso principale della Questura di Reggio Emilia posto su via Dante Alighieri n. 10 e quello per gli uffici della Divisione Amministrativa (Armi, licenze e passaporti), di via Dante Alighieri n. 6/D, saranno inaccessibili per i lavori di rifacimento della pavimentazione del Corpo di Guardia, del disimpegno antistante e della sala d’attesa interna dell’Ufficio Denunce, che termineranno il 2 ottobre prossimo.

Sarà possibile accedere a tutti gli Uffici aperti al Pubblico della Questura attraverso l’ingresso di via Caduti per Servizio n. 1 (angolo tra via Dante e via Caduti per Servizio) sia per presentare denunce che per avere accesso all’ufficio Passaporti, Armi e Licenze.