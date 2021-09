Grandissimo successo del primo Trofeo Ant

Sì è svolto sabato, nell’ambito delle iniziative del Motor Gallery, il primo trofeo organizzato assieme ad Ant dal Classic club Vignola che ha unito la passione per le auto storiche al concreto sostegno per il volontariato. La fondazione ANT infatti offre assistenza gratuita a casa per i malati di tumore e si attiva anche nelle scuole per attività di prevenzione gratuite

Ben 50 gli equipaggi (numero massimo previsto)iscritti e partecipanti alla kermesse che ha portato le bellissime auto storiche in mattinata alla Pagani Automobili dove, oltre ad ammirare auto veramente uniche e poter fare visita alla factory, i presenti hanno potuto salutare il grande Horatio Pagani al quale è tato offerta anche la nomina a socio onorario del Classic club Vignola. La colorata sfilata si è poi recata alla collezione Righini dove ha potuto ammirare le tantissime auto e moto storiche presenti , con grande soddisfazione di tutti i partecipanti. La sosta pranzo presso l’acetaia Malagoli Daniele ha offerto una pausa allegra e festosa molto apprezzata da tutti e la visita e premiazione in fiera a Modena Gallery ha concluso la bella, intensa e importante giornata.

Tutto il ricavato è stato devoluto ad Ant oltre ad una donazione specifica offerta del Classic club Vignola e una ulteriore da Massimo Ciaccio broker insurance group che nell’ambito di Modena Gallery ha dimostrato sensibilità e sostegno alle attività di Ant.

Per tutti l’appuntamento è già per la seconda edizione il prossimo anno.

Nella foto alla Pagani auto il presidente Classic club Vignola Paolo Romagnoli, Horatio Pagani e Luciano Teneggi. Premiazione presso Modena Gallery alla presenza della delegata Ant Modena Concetta Pezzuoli