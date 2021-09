Il primo “Ci penso io – #AGHPEINSME” dedicato all’attività di plogging chiude con entusiasmo

Si è svolto domenica 26 settembre, in occasione della giornata Puliamo il Mondo, presso il Parco Ducale di Sassuolo, l’evento 0 di “Ci penso io – #AGHPEINSME” dedicato all’attività di “plogging”. Fuori Campo 11 ha fatto approdare in terra emiliana un bellissimo progetto contro il degrado urbano in nome della tutela dell’ambiente e del benessere psicofisico dei cittadini sulla scia di quanto già in essere da parte dell’associazione WAU! Milano (We Are Urban).

COS’È IL PLOGGING? – Questo particolare tipo di attività, nata in Svezia, si propone di combinare la pulizia dell’ambiente con la cura verso il proprio corpo per contrastare, da un lato, l’inquinamento ambientale e, dall’altro, il degrado umano proponendo nuove e più salutari abitudini nei confronti del benessere fisico delle persone e della pulizia dei quartieri.

L’evento ha visto partecipe la cittadinanza in un iniziale momento di incontro con il coinvolgente Giuseppe Azzarà, massofisioterapista, dottore in scienze motorie, preparatore atletico, personal trainer, nonché campione del mondo con la nazionale russa di pallavolo femminile nel 2006 e ideatore del Metodo MÈV TRAINING – Movimento È Vita, il quale ha coinvolto i partecipanti in un risveglio muscolare divertente e alla portata di tutti.

Nel corso della mattinata si sono alternati episodi di incontro, attività di riscaldamento muscolare, distribuzione dei materiali quali pettorine e sacchetti per la raccolta dei rifiuti e successiva attività di “plogging”; tutto questo ha visto coinvolti bambini, adulti, anziani e famiglie in un clima di totale armonia, amicizia, condivisione e sinergia per un fine comune “Aiutare a pulire il parco”.

GLI ORGANIZZATORI – Al nostro fianco abbiamo avuto il Comune di Sassuolo alla presenza di Sharon Ruggeri, l’associazione WAU! Milano, Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo, Legambiente Sassuolo – Circolo Comuni Pedemontani Modenesi, intervenuti in un ringraziamento collettivo volto ad incentivare la diffusione e divulgazione di questo progetto.

L’EVENTO – l’evento vedrà il suo riproporsi ogni terza domenica del mese.

La prossima data è prevista per domenica 17 ottobre presso il Parco Vistarino di Sassuolo.

Ore 10:00 ritrovo presso il parco

Ore 10:00 – 10:45 risveglio muscolare con un coach a rotazione

Ore 10:45 – 11:00 distribuzione delle pettorine logate “Ci penso io – #AGHPEINSME” e dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti

Ore 11:00 – 12:00 azione di cleaning

Ore 12:00 deposito dei sacchi da parte dei partecipanti in un punto preciso, concordato con la società che si dovrà occupare del ritiro della spazzatura all’ora prevista

I video degli eventi realizzati dalle società partner del progetto in concomitanza con l’iniziativa del 26 Settembre verranno condivisi in diretta sui canali social dell’associazione Fuori Campo 11.

Chi volesse candidarsi ad ospitare un evento di plogging nel comune di Sassuolo (società sportive, comitati di quartiere, realtà associative e circoli culturali, aziende locali o altro) è pregato di inviare una mail a info@fuoricampo11.it

L’evento è gratuito per i partecipanti e ci sono ancora domeniche disponibili.

EVENTI SUCCESSIVI CONFERMATI