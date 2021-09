Da domenica il mercato torna in piazza Martiri Partigiani, Garibaldi e Libertà

Da domenica 3 ottobre, primo appuntamento con le ultra cinquecentenarie Fiere d’Ottobre, i banchi del mercato ambulante torneranno in piazza Martiri Partigiani. Verrà ripristinato, quindi, l’assetto tradizionale del mercato ambulante sulle tre piazze del centro, piazza Martiri Partigiani – Garibaldi – Libertà, abbandonando il piazzale Unicredit che ha ospitati i banchi ambulanti durante tutti i lavori di ristrutturazione della piazza.

“E’ stato un lavoro lungo e pieno di imprevisti – commenta l’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – durato più di quanto ognuno di noi si aspettasse ma, finalmente, siamo in grado di ripristinare la tradizionale posizione del mercato anche nei due appuntamenti settimanali del martedì e del venerdì.

In un momento difficile per tutti – aggiunge l’Assessore – caratterizzato da una pandemia che ha ridotto le vendite per gli ambulanti, il ritorno ad un mercato racchiuso in poche centinaia di metri, secondo un assetto consolidato da decenni, crediamo sia un segnale positivo e carico di speranza nei confronti di una categoria che ha sofferto enormemente la crisi”.