Vergato: ubriaco alla guida ringrazia i carabinieri che lo hanno fermato

Nel corso dell’attività di controllo della circolazione stradale i Carabinieri di Vergato hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un 65enne che, alla guida della sua auto, rientrava nella propria abitazione dopo una serata trascorsa con gli amici. Visibilmente in stato di alterazione, l’uomo, sottoposto all’alcol test, è risultato avere un tasso alcolico poco inferiore a 3 g/l. Nonostante le gravi conseguenze, sia sul piano penale che amministrativo della propria condotta, il malcapitato automobilista ha finito per ringraziare i militari per la loro presenza, sollevato per non aver cagionato danni a se e agli altri utenti della strada e consapevole del fatto che molto difficilmente sarebbe riuscito ad arrivare a destinazione in quelle condizioni.

Un cittadino marocchino di 30 anni residente a San Pietro in Casale, è stato denunciato dai Carabinieri di Bologna Navile per inosservanza della misura di prevenzione del Rimpatrio con il foglio di via obbligatorio del Comune di Bologna, emessa nel mese di giugno scorso. L’extracomunitario è stato controllato dai militari nei pressi di piazza Matteotti, nell’ambito di un servizio di prevenzione dei reati predatori. Nei suoi confronti sarà proposta dai Carabinieri la sostituzione della misura di prevenzione in atto con quella più afflittiva dell’avviso orale.

Nel quartiere Pilastro, un cittadino rumeno di anni 27 è stato sorpreso mentre girovagava lungo la pubblica via con un tirapugni occultato sotto i vestiti. Lo stesso, che non ha fornito alcuna spiegazione al riguardo, è stato denunciato per porto di strumenti atti ad offendere dai Carabinieri, che ovviamente hanno proceduto al sequestro dell’arma. Nella medesima area una coppia di giovani italiani è stata sorpresa in possesso di un grammo di cocaina, lui, ed uno di hashish, lei. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura.