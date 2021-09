Pusher fermato a Reggio Emilia dai carabinieri mentre cede una dose di cocaina

Da qualche giorno i Carabinieri della Sezione Operativa di Reggio Emilia erano sulle tracce di un pusher che stava smerciando droga in zona Stazione. Ieri pomeriggio la svolta. Gli uomini dell’Arma, che avevano organizzato uno specifico servizio hanno notato l’uomo, un 45enne tunisino di fatto senza fissa dimora, che, dopo aver risposto ad una telefonata, veniva avvicinato da una un’altra persona.

L’evidente cessione di una dose, poi rivelatasi essere un grammo di cocaina, ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri che dopo aver bloccato il pusher gli hanno trovato addosso altre due dosi di eroina oltre a denaro contante, ritenuto essere provento dell’attività di spaccio, ed il telefono cellulare con il quale teneva i contatti con i clienti. Davanti a tali evidenze, ai Carabinieri di Reggio Emilia non è rimasto altro da fare che accompagnare in caserma l’uomo, il quale al termine delle formalità di rito è stato tratto in arresto e trattenuto in attesa del rito direttissimo previsto oggi.