La cultura in bicicletta lungo un itinerario che attraversa le terre dei Gonzaga, da Reggio Emilia a Guastalla

Domenica 3 ottobre, ore 8.20 inaugurazione del percorso che dalla Stazione di Reggio Emilia arriva a Guastalla, attraversando le Terre dei Gonzaga, (Bagnolo in Piano, Novellara e Guastalla) con ritorno a Reggio passando da Gualtieri e poi lungo l’argine del Crostolo.

L’itinerario ad anello di 73 km, per una durata di 6 ore circa, porta a conoscere i territori governati dai Gonzaga, ma anche dai Bentivoglio e dagli Este tra Medioevo, Rinascimento ed Età Moderna. Grazie a queste signorie i luoghi hanno beneficiato della costruzione di castelli, chiese, residenze signorili, dei portici nelle città, della bonifica del territorio, dello sviluppo agricolo e anche di un’attiva politica culturale che attirò musicisti ed artisti. All’interesse storico e artistico si unisce quello ambientale e paesaggistico che fa

scoprire le Valli di Novellara, un eccezionale ambiente umido, come le aree golenali del Po pedalando lungo l’argine del Crostolo con uno sguardo ampio sul paesaggio circostante.

L’itinerario disegnato da FIAB Reggio Emilia – Tuttinbici, fa parte dei percorsi di PedalArt, un progetto ideato da FIAB Parma Bicinsieme in occasione di Parma 2020-2021, con la collaborazione di FIAB Piacenza e FIAB Reggio Tuttinbici per far conoscere le bellezze e le eccellenze del territorio parmense, reggiano e piacentino attraverso un turismo lento e sostenibile. PedalArt fa parte di Tourer (www.tourer.it), il portale dedicato a tutti coloro che amano viaggiare muovendosi in modo lento alla scoperta del patrimonio culturale diffuso dell’Emilia-Romagna progettato e gestito dal Segretariato regionale per l’Emilia-Romagna

del Ministero della cultura. Il percorso inizia e termina dalla stazione ferroviaria di Reggio Emilia e ha anche l’obiettivo di sostenere una modalità di viaggiare, treno+bici, ancora poco utilizzata in Italia.

Tutte informazioni sull’itinerario (compresa la traccia in formato GPX e la guida scaricabile) sono disponibili su:

sito di Tourer/PedalArt https://www.tourer.it/itinerari?id=1

sito di FIAB Reggio Tuttinbici www.tuttinbici.org

sito di FIAB Parma Bicinsieme www.fiabparma.it

Per iscrizione e modalità di partecipazione: https://www.tuttinbici.org/evento/terre-dei-gonzaga-pedalartparma-2021/

Per info: tourer@beniculturali.it e info@tuttinbici.org