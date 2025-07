Il Mapei Stadium – Città del Tricolore si conferma ancora una volta all’avanguardia nel panorama calcistico nazionale. In vista della stagione 2025/26, l’impianto di Reggio Emilia si è dotato di un nuovo manto erboso interamente naturale, realizzato da Paradello, azienda italiana leader nel settore dei tappeti erbosi naturali e di impianti sportivi, con la varietà di gramigna NorthBridge, la stessa che sarà utilizzata anche per alcuni campi dei prossimi Mondiali di calcio del 2026 in Nord America.

Questa scelta rappresenta una svolta significativa: il passaggio da un sistema ibrido a un prato 100% naturale, selezionato dopo un attento studio delle migliori soluzioni agronomiche disponibili. La varietà NorthBridge, mai utilizzata prima in uno stadio italiano, creata dalla Oklahoma State University, è stata scelta per le sue elevate performance in termini di tolleranza alle basse temperature, l’elevata densità vegetativa, la prolungata persistenza del colore verde brillante durante la stagione invernale e l’ottima resistenza all’usura meccanica. Questa varietà si distingue, infatti, per la sua capacità di radicare facilmente e per la resistenza del manto erboso, che rimane uniforme e performante anche in caso di uso intenso, come al Mapei Stadium – Città del Tricolore che ospita regolarmente più di una partita a settimana. Grazie a queste caratteristiche, NorthBridge viene impiegata in impianti sportivi di alto livello e su campi da golf, dove sono richiesti standard prestazionali e visivi estremamente elevati.

“Siamo orgogliosi di essere i primi in Italia ad adottare un manto erboso completamente naturale con varietà NorthBridge, – dichiara Andrea Lorenzi, stadium manager Mapei Stadium – questa scelta è una tappa importante del percorso di ricerca e innovazione che abbiamo intrapreso negli ultimi anni e che ci permette di offrire alle squadre e ai giocatori uno standard qualitativo sempre più elevato, nel pieno rispetto dell’ambiente”.

“Per noi di Paradello è motivo di grande soddisfazione contribuire a un progetto di eccellenza come quello del Mapei Stadium – afferma Gianni Casini, responsabile della manutenzione dei campi professionistici di Paradello – Da oltre trent’anni mettiamo a disposizione la nostra esperienza e competenza nella realizzazione di campi sportivi naturali. L’adozione della varietà NorthBridge rappresenta una sfida importante e un’innovazione concreta nel panorama italiano: siamo certi che garantirà le massime performance agronomiche e funzionali durante tutta la stagione sportiva”.

Le circa cinque tonnellate di fibre sintetiche del vecchio manto erboso del Mapei Stadium – Città del Tricolore, saranno completamente riciclate per un progetto di recupero, in linea con l’impegno sociale e ambientale di Mapei.

Innovazione continua per la cura e la gestione del campo

Il rifacimento del terreno di gioco si inserisce in un più ampio percorso di innovazione che ha visto il Mapei Stadium – Città del Tricolore investire costantemente in tecnologie d’avanguardia per la cura e la gestione del campo.

Nella prima metà del 2025, l’innovazione ha toccato la sanificazione del manto erboso con l’introduzione di una macchina SGL a batteria dotata di raggi ultravioletti, capace di sterilizzare le foglie e ridurre la pressione fungina in modo completamente sostenibile. Contestualmente, è stato implementato il nuovo sistema di illuminazione con lampade LED SGL di ultima generazione per il trattamento del manto erboso: queste ottimizzano la crescita e la salute del prato riducendo al contempo consumi energetici e costi di manutenzione. Dotati di computer integrato, i dispositivi monitorano e regolano in tempo reale parametri climatici e temperatura del terreno, garantendo condizioni ottimali anche in presenza di ghiaccio o elevata umidità.

Lo scorso anno è stato integrato un avanzato impianto di fertirrigazione, in grado di calibrare con precisione pH e salinità dell’acqua, assicurando così una crescita ottimale del prato senza stress per le piante. L’approccio alla gestione è diventato più efficiente e sostenibile attraverso la riduzione del numero di macchinari da tredici a otto unità, con conseguente minore peso e schiacciamento del manto erboso, maggiore sicurezza nelle operazioni e costi di manutenzione inferiori.

Nel 2023 l’attenzione si è focalizzata sul controllo del microclima, grazie all’installazione di ventole climatiche di ultima generazione che hanno permesso di ridurre in modo significativo l’insorgenza di malattie fungine, soprattutto nei periodi più caldi. Parallelamente, sono state implementate soluzioni per ottimizzare la gestione idrica, come le sonde interrate e le centraline meteo Green Go, che monitorano costantemente la disponibilità idrica e consentono di irrigare in modo mirato, evitando sprechi.

Nel 2022, invece, c’è è stata l’introduzione di strumenti di monitoraggio altamente specializzati, come l’attrezzatura Propitch, riconosciuta da UEFA e FIFA, che consente di effettuare test periodici e garantire standard qualitativi sempre elevati.

A queste innovazioni tecnologiche si affiancano scelte agronomiche mirate, come l’utilizzo di substrati di sabbia silicea USGA e di Mapesoil, un prodotto Mapei creato appositamente per la stabilizzazione di terreni utilizzati per la realizzazione di sottofondi di superfici sportive, per favorire la corretta infiltrazione e ritenzione idrica, la selezione di specie erbose ad alta giocabilità e basso fabbisogno idrico, una fertilizzazione razionale supportata da sonde di salinità, l’uso costante di biostimolanti e la gestione manuale delle infestanti, evitando così l’impiego di diserbanti chimici.

Un modello di eccellenza e sostenibilità

Il Mapei Stadium – Città del Tricolore si conferma così un punto di riferimento per qualità, innovazione e attenzione all’ambiente, grazie al costante impegno di Mapei e dei suoi partner. L’introduzione del nuovo manto erboso NorthBridge, insieme alle più avanzate tecnologie di gestione, consolida la posizione dell’impianto di Reggio Emilia come modello di eccellenza nel calcio italiano e internazionale.