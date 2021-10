Cambio al vertice del gruppo Carabinieri forestale di Bologna. Il colonnello Aldo Terzi è il nuovo comandante

Il Generale Fabrizio Mari, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna” ha presenziato al cambio di comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna incontrando tutti i comandanti delle stazioni e dei reparti forestali della provincia; Il Col. Aldo Terzi che ha guidato il Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini e per circa 10 anni aveva svolto le funzioni di vice comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato torna in provincia per assumere il comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna sostituendo il Ten. Col. Fabio Fagiani, già comandante del Distaccamento e del Nucleo Carabinieri CITES di Bologna, che per un anno ha retto, ad interim, il Gruppo medesimo.

Dopo aver ringraziato il Ten. Col. Fabio Fagiani per l’encomiabile lavoro svolto, che tornerà per ora ad occuparsi a tempo pieno dei Reparti CITES, il Generale Mari ha presentato il nuovo Comandante evidenziandone gli straordinari risultati ottenuti alla guida del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini e sottolineando la preziosa collaborazione a livello regionale, nel consolidamento dei rapporti tra il Comando Regione Carabinieri Forestale e la Regione Emilia Romagna e nella riorganizzazione dei reparti forestali nel settore del contrasto agli incendi boschivi. Durante l’incontro il Generale ha colto l’occasione per un saluto di benvenuto al Tenente Sara Posi, giovane Ufficiale da un mese nominata Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Bologna.

Il Col. Aldo Terzi è nato a Bologna nel 1965 e si è laureato in Scienze Agrarie nel 1992. Dopo essere stato per due anni allievo borsista del Prof. Umberto Bagnaresi presso la Cattedra di Selvicoltura dell’Università di Bologna è stato assunto il 1° giugno del 1994 come Funzionario del Corpo Forestale dello Stato. Ha prestato servizio presso il Comando Provinciale di Bologna dal 1994 al 2006 dove ha svolto nel tempo gli incarichi di Vice Comandante Provinciale, Comandante del Nucleo Investigativo, Comandante del Nucleo controlli sui regolamenti comunitari e di Funzionario CITES. Nel 2007 è diventato Primo Dirigente del Corpo Forestale dello Sato ed è stato nominato Vice Comandante Regionale e Comandante del Centro Operativo Antincendio Boschivo.

Il 1° ottobre del 2008 è stato nominato Comandante Provinciale di Rimini del Corpo Forestale dello Stato mantenendo l’incarico di Vice Comandante Regionale ad interim fino al 1° gennaio 2017. Con l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri è stato nominato Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini assumendo il grado di Colonnello.

Nei suoi anni di lavoro a Rimini ha coordinato numerose indagini che hanno riguardato la tutela della fauna, la lotta agli incendi boschivi con l’individuazione dei colpevoli di accensioni illecite, il controllo del settore dei rifiuti e delle discariche, il contrasto all’abusivismo edilizio.

Il Ten. Col. Fabio Fagiani è nato a Roma nel 1966, laureato in Scienze Veterinarie è entrato nel Corpo Forestale dello Stato nel 1994. Dal 2008 al 2010 ha frequentato il Corso biennale di formazione per funzionari, al termine del quale, è stato nominato Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale del Corpo Forestale di Ferrara dove ha condotto numerose indagini soprattutto nel settore della tutela della fauna e nella macellazione clandestina di cavalli non destinati all’alimentazione umana. Nel 2012 è stato chiamato ad occuparsi di Cooperazione Internazionale delle Forze di Polizia ricoprendo, fino al 2015, il ruolo di Direttore della 5^ Sezione INTERPOL – Divisione Ambiente e Salute.

Dal settembre 2015, al settembre 2018 ha svolto le funzioni di Ufficiale addetto al Servizio CITES Centrale di Roma del Corpo Forestale dello Stato che diventato Raggruppamento Carabinieri CITES all’interno del Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri di Roma.

Il 7 settembre 2018 è stato nominato Comandante del Nucleo e del Distaccamento Carabinieri CITES di Bologna. Dal 30 settembre 2020 ha assunto anche l’incarico di Comandante in sede vacante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna svolgendo anche le funzioni di Comandante del Nucleo Investigativo e del Centro Settore Meteomont per l’Emilia Romagna.