Grazie al Memorial Giroldini donato un ventilatore al Franchini di Montecchio

Grazie alla diciannovesima edizione del Memorial Idea Giroldini, competizione di Golf che ogni anno consente di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza a enti e onlus sul territorio, quest’anno è stato donato all’Ospedale Franchini di Montecchio un Ventilatore V60 del valore di circa 8mila euro. Servirà per la ventilazione meccanica non invasiva dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta ricoverati nella struttura di Alta Intensità di Cura dell’Unità Internistica Multidisciplinare del Franchini diretta dal dottor Paolo Montanari.

La donazione è stata resa possibile grazie al contributo economico di numerose imprese e associazioni che ogni anno sponsorizzano e sostengono con elargizioni la missione solidale del Memorial, ricordo, solidarietà, sport e dell’omonima Fondazione fondata nel 2002 dal patron Ovidio Cocconi per onorare la memoria della moglie Idea Giroldini, prematuramente scomparsa.

Si tratta della terza donazione consecutiva al “Franchini”. Già lo scorso anno grazie all’annuale iniziativa era stato donato un altro ventilatore e l’anno prima un ecografo palmare del valore di 7mila 500 euro, utilizzato per effettuare le ecografie direttamente al letto del malato.

Il Direttore del Presidio Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, Giorgio Mazzi, presente alla consegna ufficiale dell’attrezzatura ha ringraziato di cuore per la donazione: “Ogni raccolta o donazione portata avanti da imprese, cittadini e associazioni è importante e parla oltreché di generosità, della fiducia che tante persone ripongono nella sanità pubblica reggiana”.