Comunali: affluenza in calo a Bologna, alle 12 il 12,78%

Oggi, domenica 3 ottobre, alle ore 12, alle elezioni comunali di Bologna hanno votato 39.151 persone pari al 12,78% degli aventi diritto. Il totale degli aventi diritto al voto a Bologna è di 306.240 persone, di cui 161.559 femmine e 144.681 maschi. Affluenza in calo del 7,13% del rispetto alle precedenti elezioni del 2016 quando però si votava in un’unica giornata. Affluenza in calo anche rispetto alle regionali del gennaio 2020, quando, nel Comune di Bologna, aveva votato quasi il doppio degli elettori (24,7%).