Nuova osservazione del cielo stellato sabato 9 ottobre a Castelnovo Monti

Con l’arrivo della stagione autunnale riprendono i laboratori per bambini dedicati all’osservazione guidata del cielo stellato in compagnia della “Casa delle Stelle” – progetto di educazione ambientale patrocinato dal Comune di Castelnovo ne’ Monti. Il primo appuntamento è stato programmato per sabato 9 ottobre, alle ore 15, in diretta streaming e riguarderà l’osservazione e il riconoscimento delle principali stelle e costellazioni osservabili nel mese di ottobre. Il secondo evento si terrà sabato 23 ottobre, alle ore 15, sempre in modalità streaming e avrà come tema l’osservazione del Sistema Solare.

Entrambi gli appuntamenti prevedono una prima parte di proiezione stellare a cui seguirà una parte laboratoriale durante la quale i bambini verrano guidati nella realizzazione di un lavoretto didattico-creativo inerente i temi trattati nella presentazione. A condurre i piccoli esploratori spaziali tra le meraviglie della volta celeste ci sarà Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica e Rosetta Toni, appassionata esperta di arti figurative. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito web www.casadellestelle.com o scrivere direttamente a info@casadellestelle.com.