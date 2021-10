Al via il rinnovo della rete idrica di via Raibolini a Zola Predosa

Al via il rinnovo della rete idrica di via Raibolini a Zola...

Iniziano in questi giorni i lavori di Hera per il rinnovo della rete idrica di Zola Predosa. In particolare, sarà posata una nuova tubazione in sostituzione dell’attuale in via Raibolini, per un tratto di circa 850 metri, dall’altezza dell’incrocio con via Predosa fino al civico 74.

Il tratto interessato fa parte della rete di distribuzione che alimenta gli allacci alle singole utenze. Lungo il tratto di via Ribolini saranno rinnovati tutti i singoli allacciamenti presenti. Nel corso di questi lavori potranno quindi verificarsi delle brevi interruzioni del servizio, di cui verrà data apposita comunicazione agli interessati con volantini affissi ai portoni delle abitazioni e con l’invio di sms ai clienti che hanno aderito al servizio gratuito di avviso via sms per le interruzioni idriche programmate, come in questo caso. Per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, si può accedere al sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio.

L’intervento, pianificato da Hera, comporta un investimento di circa 55 mila euro che rientra nel piano generale condiviso e approvato da Atersir, l’ente regionale di regolazione per i servizi idrici e i rifiuti, e terminerà, salvo imprevisti, a metà novembre. Questo lavoro si aggiunge ad un altro importante intervento effettuato sempre a Zola Predosa e terminato in agosto per il rinnovo della rete idrica in via Predosa per un tratto di circa 800 metri e un importo lavori pari a circa 50.000 euro.

Due interventi significativi sullo stesso territorio nel giro di pochi mesi, quindi, con l’obiettivo in entrambi i casi, di migliorare l’efficienza della rete idrica e migliorare il servizio ai residenti.

Per svolgere il cantiere in sicurezza è prevista la chiusura totale della strada durante le fasi di lavorazione, sarà comunque garantito il passaggio ai residenti.

“Saluto con soddisfazione un altro intervento che rappresenta un ulteriore concreto passo in avanti nell’ambito di quelli che le reti del nostro territorio necessitano – commenta Davide Dall’Omo, sindaco di Zola Predosa -, Non solo ripristini puntuali in seguito a rotture, infatti, ma anche rinnovi di intere condotte che man mano, tra quelle via via più ammalorate, vengono realizzati”.