Giornata mondiale della Vista a Modena

Sensibilizzare e prevenire sono come ogni anno le parole chiave della Giornata mondiale della Vista che quest’anno affronterà i temi, altamente innovativi, della telemedicina in oftalmologia e sue concrete possibilità di attuazione per lo sviluppo della prevenzione e della riabilitazione visiva.

A promuovere la Giornata, che nasceva diciassette anni fa con l’obiettivo di istituire una ricorrenza per richiamare l’attenzione di tutti: istituzioni, cittadinanza, autorità politiche e amministrative sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita, è l’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) con la collaborazione e il coordinamento, sulle principali piazze d’Italia, delle Sezioni Territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

La Giornata mondiale della Vista rappresenta una importante occasione per continuare a diffondere cultura sul tema della disabilità visiva. Una serie di eventi per celebrare questa data importante che cadrà il prossimo 14 ottobre: la Sezione Territoriale dell’UICI di Modena è dunque lieta di annunciare che nella mattinata di martedì 12 ottobre, alle ore 11:15, sarà trasmesso il programma “Detto tra noi” sul canale TRC Modena con intervento in merito alla Giornata mondiale della Vista UICI Modena da parte del Presidente Ivan Galiotto e del Prof. Rodolfo Mastropasqua, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Modena e la Clinica di Oftalmologia del Policlinico di Modena.

Rodolfo Mastropasqua, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Chieti-Pescara, specializzato in Oftalmologia presso l’Università di Verona, il Moorfields Eye Hospital di Londra e l’Università di Bristol.

Ha svolto come primo operatore circa duemila procedure di chirurgia oftalmica ed è autore di più di cento pubblicazioni su riviste internazionali in merito alla ricerca sulle malattie retiniche e sul glaucoma.

“Lavorare come Professore Associato presso l’Università di Modena è un grande onore ed un grande stimolo per obiettivi futuri – commenta il Prof. Mastropasqua – tenendo sempre come priorità l’interesse del paziente.”

Per l’occasione è stato realizzato un breve opuscolo divulgativo che sarà distribuito gratuitamente alla cittadinanza con l’attività di volantinaggio nella mattinata di giovedì 14 ottobre presso il mercato cittadino di Carpi.

Glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie rappresentano un insieme di patologie che, complessivamente, riguardano oltre 3 milioni di italiani e 400 milioni di persone nel mondo.

L’informazione e la prevenzione sono un approccio vincente per il contrasto alle malattie della retina e del nervo ottico.

Per info: Sezione Territoriale UICI Modena – Telefono e Fax: 059 / 30 00 12 || e-mail: uicmo@uici.it