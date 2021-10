Condizioni di cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, con schiarite più ampie al primo mattino e in serata. Temperature senza variazioni significative o in lieve diminuzione. Minime attorno a 8 gradi nei capoluoghi dell’entroterra, 10 gradi sulla costa; massime intorno a 16/17 gradi. Venti deboli di direzione variabile sull’entroterra, deboli o moderati da nord-est sul mare, in attenuazione. Mare inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione.

(Arpae)