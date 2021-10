Chiusure programmate su Ramo allacciamento SS9-Tangenziale, Ramo Verde, A14 e Tangenziale di Bologna

In occasione della 36^ edizione della manifestazione di ciclismo Granfondo “Dieci Colli” che si terrà domenica 17 ottobre, per consentire l’arrivo in sicurezza dei partecipanti, l’Organizzazione prevede di transennare sulla SS9Via Emilia, l’ultimo tratto del percorso compreso tra la Rotonda Antonio Gasbarrini e Villa Pallavicini; pertanto, sarà neccessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 9:00 alle 14:00 di domenica 17 ottobre e, comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti:

sul Ramo di allacciamento SS9 Via Emilia/Tangenziale di Bologna, per chi proviene da Modena, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla SS9 Via Emilia immette all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di proseguire su Via Marco Emilio Lepido, in direzione di Bologna città, fare conversione alla Rotonda Ducati ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, dalla carreggiata opposta, che sarà regolarmente aperta. In ulteriore alternativa, chi è diretto verso Firenze potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio e chi è diretto verso Milano potrà utilizzare la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli e, infine, chi è diretto verso Ancona potrà entrare alla stazione di Bologna San Lazzaro; sarà chiuso il ramo di svincolo che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, per chi da Modena è diretto sulla Tangenziale di Bologna.

In alternativ, si consiglia di proseguire su Via Marco Emilio Lepido e rientrare sul Ramo Verde allo svincolo di San Giovanni in Persiceto; sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia, verso Bologna città.

In alternativa si consiglia di proseguire sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, uscire allo svincolo successivo che immette sulla SS9 Via Emilia verso Modena, fare conversione alla alla Rotonda Antonio Gasbarrini e riprendere la SS9 Via Emilia, in direzione di Bologna città; sul Ramo Verde, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla SS9 Via Emilia, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna ed è diretto verso Bologna città. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo precedente, che immette sulla SS9 Via Emilia, verso Modena, fare conversione alla Rotonda Antonio Gasbarrini e riprendere la SS9 Via Emilia in direzione Bologna città.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 14, alle 6:00 di venerdì 15 ottobre, sarà chiuso lo svincolo 11 “San Vitale”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 bis “Castenaso”.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 14 e venerdì 15 ottobre, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso, per chi proviene da Casalecchio di Reno, lo svincolo che dalla Tangenziale di Bologna immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro, uscire allo svincolo 7bis “SS64 Ferrarese” e rientrare dallo stesso, sulla carreggiata opposta, in direzione di Casalecchio di Reno, per poi immettersi sulla A13.