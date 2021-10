Incendio distrugge l’Oasi Felina di Pianoro. Un appello per ricostruire

“Oggi è il giorno più brutto della storia della nostra Oasi. Stanotte un incendio improvviso ha devastato la nostra Oasi. Sono andate distrutte la nostra infermeria e tutte le altre nuove strutture. Gli 8 gatti che erano ospitati in infermeria sono morti carbonizzati. Tantissimi dei nostri mici sono fuggiti via terrorizzati dalle fiamme e ora sono dispersi chissà dove” – spiega una nota dell’Associazione ‘Una zampa sul cuore’ onlus che gestisce l’Oasi di Pianoro.

“Tantissimi dei gatti rimasti in Oasi sono al freddo. Strutture, strumenti e apparecchiature che ci erano state donate e nelle quali negli anni avevamo investito decine di migliaia di euro non esistono più e noi non sappiamo davvero se e come potremo superare questo momento.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Dalle telecamere di sicurezza non si notano figure che si avvicinano durante la notte. Potrebbe essere stato un cortocircuito ma al momento non è possibile fare ipotesi”.

“Voi – prosegue l’Associazione – sapete quando amore e quante energie abbiamo investito in questo posto e quante storie si intrecciano in questi nostri pochi e amatissimi metri quadri. Oggi più di metà dell’Oasi non esiste più e non sappiamo come potremo andare avanti dopo questa notte maledetta.

Abbiamo bisogno di guardarci in faccia tra noi volontari e di avere un momento per riflettere sui prossimi passi da fare. Aggiorneremo come sempre tutti i nostri sostenitori su tutto quello che succederà in questi giorni.

Intanto chiediamo a chi vuole esserci vicino di fare una donazione in questo fondo che abbiamo appena creato per affrontare le questioni più urgenti.

FONDO PER LE DONAZIONI

https://www.unazampasulcuore.it/un-aiuto-per-ricostruire-loasi/

Grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno sostenerci. Non abbiamo mai avuto così bisogno di un aiuto come in questo momento”.

(Una Zampa sul Cuore)