A causa di lavori di riasfaltatura, è previsto il restringimento stradale con senso unico alternato in via della Stazione e in via Ghiarola Nuova dalle 8.30 alle 18.00 lungo i giorni che vanno da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre.

Inoltre, divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Minzoni n1, altezza cimitero di Spezzano di Fiorano dal 25 ottobre al 3 novembre per vendita piante e fiori.