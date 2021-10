Green pass, centinaia di controlli in Comune di Bologna e Città metropolitana: nessun dipendente trovato sprovvisto di certificato verde

Nel primo giorno in cui per accedere al luogo di lavoro era necessario esibire il certificato verde, Comune di Bologna e Città metropolitana hanno effettuato centinaia di controlli tra i dipendenti dei due Enti, attraverso i dirigenti o loro delegati.

Controlli che sono stati effettuati a campione ma in numero superiore al 20% dei dipendenti in presenza, previsto dalle indicazioni del Governo: in molti casi addirittura tra il 70% e il 100%.

In nessun caso è stata riscontrata l’assenza di certificato verde e in pochissimi casi (inferiori alle 10 unità sugli oltre 4.000 dipendenti dei due Enti) si sono registrate assenze ingiustificate che non hanno comunque portato a disservizi.