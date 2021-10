Serie di chiusure notturne su Tangenziale di Bologna, Diramazione Ravenna, A1 e A13

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 15, alle 6:00 di sabato 16 ottobre, sarà chiuso lo svincolo 10 “Zona Industriale Roveri”, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 “San Vitale” o allo svincolo 9 “San Donato”.

****

Sul ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura dello svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, da Venezia verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 15, alle 6:00 di sabato 16 ottobre.

****

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 15, alle 6:00 di sabato 16 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola.

****

Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Casalecchio, per consentire programmati lavori di manutenzione del cavalcavia situato al km 193+200, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di domenica 17 alle 6:00 di lunedì 18 ottobre;

-dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 ottobre

-sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e quello con la A14 Bologna-Taranto, verso Milano.

In alternativa, percorrere il Raccordo di Casalecchio, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, immettersi sullla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro e uscire allo svincolo 3 “Ramo Verde”, proseguire poi sul Ramo Verde ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale;

-sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14) ed è diretto verso Milano e sarà contestualmente chiusura la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.

Contestualmente, sarà chiuso anche il ramo di allacciamento per chi proviene dalla D21 Diramazione di Fiorenzuola ed è diretto sulla verso Bologna e il ramo di allacciamento per chi proviene da Bologna ed è diretto sulla D21-Diramazione in direzione Cremona/Brescia;

-dalle 21:00 di martedì 19 alle 5:00 di mercoledì 20 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa, si consiglia:

per chiusura stazione di Fiorenzuola, di utilizzare la stazione di Fidenza o di Piacenza sud;

per la chiusura dell’allacciamento A21 verso Brescia/Cremona, di proseguire sulla A1 verso Milano e di immettersi sulla A21 verso Brescia, attraverso la Complanare di Piacenza, all’altezza del km 58+500.

Ancora sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Piacenza sud R49, per consentire programmati lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Melegnano, nelle tre notti consecutive di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 ottobre, con orario 21:00-5:00, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano e nelle due notti consecutive di giovedì 21 e venerdì 22 ottobre, con orario 21:00-5:00, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

in entrata verso Milano, entrare allo svincolo di San Giuliano Milanese;

in uscita da Milano, uscire allo svincolo Via Emilia e percorrere la SS9 Via Emilia verso Lodi e la SP40 in direzione Melegnano.

In ulteriore alternativa, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, uscire allo svincolo Val Tidone di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, percorrere la SP412 in direzione Pavia e infine la SP40 in direzione di Melegnano;

-sul Raccordo di Piacenza sud, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, nelle due notti consecutive di mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre, con orario 21:00-5:00, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna e dalle 5:00 di sabato 23 alle 21:00 di domenica 24 ottobre, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Basso Lodigiano, sulla stessa A1 o la stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, di competenza della Società SATAP.

****

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire la prosecuzione del programma di ammodernamento delle infrastrutture, dalle 9:00 alle 19:00 di lunedì 18 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze, con conseguente uscita obbligatoria alla stazione di Rioveggio;

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700) verso Bologna.

Di conseguenza, saranno completamente chiuse le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, in entrata e in uscita.

Inoltre, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Roncobilaccio est” e “Roncobilaccio ovest”, situate all’interno dei tratti.

****

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la SS16 adriatica e rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, in orario notturno, nelle sei notti consecutive di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: SP20, Via Chiavicone, SS64, la Superstrada dei Lidi e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara sud.