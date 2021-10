Bologna: 23enne arrestato per spaccio di droga

I Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia hanno arrestato un 23enne bolognese, residente a Bologna, disoccupato e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri, durante un servizio di controllo del territorio che i militari stavano svolgendo nel capoluogo.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di n. 3 involucri contenenti cocaina, 24 gr. di hashish, un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento delle dosi e la somma 50 €, ritenuta provento attività di spaccio e pertanto sequestrata. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 23enne bolognese è stato ristretto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.