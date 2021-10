Tennis: campionati A1 maschile, ancora un pari per lo Sporting

Pari e patta, 3 a 3, questo è il risultato finale per lo Sporting Club Sassuolo contro il TC Santa Margherita Ligure, nella seconda giornata di andata del girone 2 del campionato nazionale di serie A1 maschile.

Le due formazioni, infatti, si sono spartite equamente gli incontri, vincendo due singolari e un doppio a testa.

Per lo Sporting, nei singolari, vittoria di Michele Vianello che batte Luca Castagnoli 61 76 e Daniel Masur che batte Thomas Fabbiano 67 63 62 in un interminabile match.

Sempre per lo Sporting, vittoria nel doppio della coppia Masur/Dalla Valle che battono il tandem formato da Nosei/Romano per 64 64.

Per il TC Santa Margherita Ligure vittoria nei singolari di Andrea Basso su Enrico Dalla Valle per 63 63 e Filippo Romano su Federico Bondioli per 76 75. Nel doppio vittoria della coppia ligure Nielsen/Basso su Mazzoli/Vianello 64 64.

Per la cronaca, nell’altra sfida del girone 2 fra New Tennis Torre del Greco e Match Ball Siracusa, ad avere la meglio per 5 a 1 è stata Torre del Greco. La classifica vede quindi Torre del Greco a 4 punti, Sporting e Santa Margherita Ligure appaiate in seconda posizione a 2 punti e fanalino di coda Siracusa con 1 punto.

Il prossimo impegno di domenica prossima, vedrà lo Sporting impegnato nuovamente in casa contro la capolista Torre del Greco.