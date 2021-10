Un punto d’oro per la Green Warriors contro Macerata

Una partita dai due volti, quella conclusasi poco fa al Pala Consolata tra Green Warriors Sassuolo e Cbf Balducci Macerata dopo oltre due ore di gioco: alla fine sono le ospiti ad aggiudicarsi il match al tie break ma – per come si era messa la partita – per Dhimitriadhi e compagne quello conquistato oggi è davvero un punto d’oro.

Le neroverdi partono contratte, faticano a continuità in attacco di fronte ad un avversario praticamente perfetto sia in difesa che a muro: Macerata è più concreta, sbaglia meno e si porta presto avanti 0-2. La Green Warriors però si dimostra però dura a morire: risorge dalle sue ceneri, ritrova fiducia in attacco ed a muro e in rincorsa si aggiudica il terzo parziale, riaprendo il match. Il quarto set procede equilibrato, poi nel finale Gardini si carica le sue sulle spalle e Sassuolo porta la partita al quinto. Anche il quinto set è equilibrato, con Gardini da una parte e Malik dall’altra a fare la voce grossa: al cambio campo, Macerata è sul +2 che mantiene fino al 9-11: con pazienza però Sassuolo ricuce e pareggia 13-13. Il finale però sorride alla Cbf che chiude 13-15.

Green Warriors Sassuolo 2

CBF Balducci HR Macerata 3

Parziali 16-25 14-25 25-23 25-21 13-15