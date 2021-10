Al Nuovo Palanord di Bologna appuntamento con ‘Expo Elettronica’

Buone notizie per nerd e smanettoni emiliani, sabato 23 e domenica 24 ottobre Expo Elettronica torna a fare tappa a Bologna. L’appuntamento è al Nuovo Palanord con un’area di oltre 5.000 metri quadri interamente dedicata all’elettronica di consumo low cost.

Spazio perciò a tutto quello che ha a che fare con il ‘digitale’: personal computer, laptop, periferiche, console per videogiochi, telefoni, lettori audio e video, monitor, videocamere, prodotti per l’illuminazione, stampanti e calcolatrici.

Fra i prodotti più gettonati del momento: i decoder che, con pochi euro, permettono alle ‘vecchie’ televisioni di non farsi trovare impreparate allo Switch Off 2021, il passaggio al nuovo digitale terrestre DBV-T2 per sfruttare le nuove tecnologie di trasmissione legate alla rete 5G e all’HD; smartwatch e fitness band per monitorare la salute e l’attività sportiva; i dumbphone, telefoni cellulari basici per disintossicarsi dall’ansia da notifiche e social-dipendenza.

Expo Elettronica è anche una miniera di componenti, minuteria, pezzi di ricambio per la riparazione dei device elettronici, una delle best practise del ‘principio’ ripara, riusa, ricicla, ben noto al pubblico di Expo Elettronica.

Completa l’offerta il settore entertainment con videogiochi e DVD nuovi e vintage, e per i nostalgici dell’era analogica il mercatino dell’usato elettrico-elettronico con radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, riviste, elettronica usata e surplus.

Naturalmente, in ottemperanza al regolamento per gli spettacoli e gli eventi in spazi chiusi, per l’ingresso è obbligatorio essere in possesso del Green Pass in corso di validità e indossare la mascherina.

Expo Elettronica sarà l’occasione scovare tanti gadget e buone occasioni per gli amanti di elettronica e del fai da te.

Biglietto d’ingresso a soli 4 euro online con DIY Ticket o tramite i punti Mooney Sisal Pay.

Expo Elettronica Bologna Nuovo Palanord | Bologna, via Stalingrado 81 (tangenziale uscita 7bis– A14 uscita Bologna Fiera)

Sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021, ore 9-18 biglietto: Online circuito DIY Ticket € 4,00 – Alla cassa € 7,00 www.expoelettronica.it