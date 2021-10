Celebrazione del 363° compleanno di Maria Beatrice d’Este, duchessa modenese divenuta Regina d’Inghilterra

Storie, visite guidate, tour di ascolto delle lettere inedite di Mary of Modena, degustazioni, passeggiata in costume d’epoca in Piazza Roma

Si svolgerà, domenica 24 ottobre 2021, una giornata dedicata al compleanno di Maria Beatrice D’este, conosciuta come Mary of Modena, duchessa modenese divenuta Regina d’Inghilterra.

L’evento, organizzato da Viceversa Aps e con il patrocinio del Comune di Modena e in collaborazione con Modenamoremio, si svolgerà in centro storico e Piazza Roma e gode del coinvolgimento di numerose partnership del territorio: Club Unesco Modena, Archivio Storico di Modena, Archivio Diocesano di Modena-Nonantola, Uciim Modena e Sassuolo, Associazione Dama Vivente, Terra e Identità, Modena in Vetrina e a Domicilia e il magazine Arte di Vivere a Modena. Sponsor tecnici della manifestazione sono Giacobazzi Vini e Rosticceria Pradella. Si ringraziano, inoltre, Pasticceria Remondini, Osteria Rossi, Caffè Concerto e Over 18 Beer House.

Maria Beatrice, ricordata dagli inglesi come “Mary of Modena”, nacque nel Palazzo Ducale di Modena il 5 ottobre 1658, da Alfonso IV, duca di Modena, e da Laura Martinozzi. Qualche anno più tardi, appena quattordicenne, viene destinata sposa a Giacomo II Stuart, il principe di York, futuro re d’Inghilterra. Sposatasi per procura a Modena il 30 settembre 1673, si trasferisce successivamente alla corte di Londra. Viene incoronata Regina Consorte ultima regina cattolica d’Inghilterra, Scozia e Irlanda il 23 aprile 1658 . E’ l’unica modenese, e l’unica italiana, ad essere salita sul trono d’Inghilterra.

La celebrazione del compleanno di Maria di Modena, giunta alla seconda edizione dopo la sospensione, nel 2020, degli eventi culturali causata dalle restrizioni conseguenti al lockdown, mira a diventare un appuntamento ricorrente a cadenza annuale perché la collettività possa avvicinarsi alla conoscenza storica di personaggio ancora poco noto e con un occhio particolare agli episodi che hanno toccato da vicino il nostro territorio. L’iniziativa, in quanto offerta culturale e di intrattenimento divulgativo, è infatti strettamente connessa all’identità culturale del territorio e vuole contribuire a infondere nei cittadini modenesi un senso di appartenenza e di partecipazione attiva alla Storia della città, oltre che valorizzare la figura di Maria Beatrice d’Este e dei luoghi di eccellenza storica ad essa collegata.

Per la partecipazione alle visite guidate gratuite alla scoperta della vita di Mary of Modena, è richiesta la prenotazione alla email: queenmaryofmodena@gmail.com.

IL PROGRAMMA

Ore 10 – Tour guidato in centro storico con ritrovo in Piazza Roma

“DI MADRE IN FIGLIA”STORIA DI LAURA MARTINOZZI, LA MADRE DI MARIA BEATRICE D’ESTE. A cura della Prof.ssa Elena Corradini, Presidente Associazione Pan – Patrimonio Arte e Natura e docente Unimore. Gratuito, è richiesta la prenotazione alla email: queenmaryofmodena@gmail.com. Non è richiesto il green pass solo mascherina e rispetto del distanziamento

Ore 11 – Inaugurazione installazione artistica con Ritrovo al cancello del Parco Giardino Ducale Estense.

“ASCOLTA LA MIA VOCE” Le lettere originali e inedite di Mary of Modena recitate da 12 donne modenesi. Scopri i cartelli appoggiati agli alberi del parco, e scansiona il codice Qr con il tuo smartphone alla scoperta dei pensieri della Regina. Ingresso libero

Ore 11 e ore 11. 45 Visita guidata all’Archivio Diocesano di Modena e Nonantola

VISIONE DEGLI ATTI DI BATTESIMO E MATRIMONIO DI MARIA BEATRICE D’ESTE Ingresso gratuito. E’ richiesta la prenotazione alla email: queenmaryofmodena@gmail.com. E’ richiesto il green pass.

Dalle ore 15.30 in Piazza Roma

PASSEGGIATA IN ABITI D’EPOCA IN PIAZZA ROMA E DINTORNI Raffinate dame e cavalieri in abiti seicenteschi a passeggio per festeggiare la Duchessa modenese divenuta Regina di Modena. Donne e uomini si paleseranno dal passato come in un sogno per rivivere un pomeriggio seicentesco nel centro di Modena. Chi lo desidera potrà posare in foto con i figuranti. A cura di Associazione Dama Vivente

Ore 17 Tour guidato in centro storico con ritrovo in Piazza Roma

IL VIAGGIO DI UNA MODENESE DIVENUTA REGINA A cura di Elena Bianchini Braglia, scrittrice, con intervento della Prof.ssa Marta Soli, Liceo Muratori-San Carlo di Modena. Gratuito, è richiesta la prenotazione alla email: queenmaryofmodena@gmail.com. Non è richiesto il green pass solo mascherina e rispetto del distanziamento