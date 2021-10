Sabato in Auditorium Andrea Saltini presenta il suo ultimo libro “I giorni – La mia vita al tempo del Covid-19”

Sabato in Auditorium Andrea Saltini presenta il suo ultimo libro “I giorni...

Nell’ambito della rassegna “Autunno in Auditorium”, non perdetevi la terza serata a cura dell’Associazione Biasin sabato 23 ottobre. A partire dalle 17:30 presso l’Auditorium Bertoli di via Pia, Andrea Saltini presenterà il suo ultimo libro “I giorni – La mia vita al tempo del Covid-19” – Incontri Editrice.

Un’immersione romanzesca, originale ed emozionante nel mare delle esperienze vissute da tutti noi in un passato recente che ancora non è finito. Vedere la realtà che ci ha accomunato attraverso gli occhi e la narrazione dell’artista, solleciterà e stupirà moltissimo. Dialoga con l’autore Serena Ligabue.

Ingresso libero con green pass sino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata: 339 5425752

Andrea Saltini nasce a Carpi nel 1974. E’ pittore, poeta e direttore artistico, inizia a disegnare e a scrivere poesie fin da giovanissimo. Vince i suoi primi concorsi quando ancora frequenta le scuole medie e negli anni intreccia una produzione aristica e letteraria oggi ampiamente riconosciuta e costellata di plausi e premi a livello internazionale.

Tra le sue principali pubblicazioni: Amante Calante (ilibrisensibili 2004). Chi fa di sé stesso una bestia si sbarazza della pena di essere un uomo – umanità guida all’uso (ilibrisensibili 2006). Ritual de lo Habitual – 31 paesi fatali (Fermo Editore 2016). Utopia Banished (Blurb Ed. 2018). 31 giorni senza te la notte, anche (SdB 2007). Amami a fuoco lento (Gruppo Editoriale l’Espresso 2012). Ero un Puntino Infinitamente Caldo e Denso (Gruppo Editoriale l’Espresso 2013).

“I giorni – La mia vita al tempo del Covid- 19” è il riadattamento in versione cartacea di un diario personale tenuto da Saltini su Facebook durante la pandemia, dal 9 novembre 2020 al 17 febbraio 2021. Cento giorni di pensieri, visioni e parole, ma anche di confronto con tutte le persone che lo seguivano e commentavano.