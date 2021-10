Domenica, nella chiesa di San Francesco in Rocca, concerto dell’Orchestra Arcangelo Corelli

Per la rassegna “Pomeriggi d’arte, cultura e musica” la Città di Sassuolo, in collaborazione con la Parrocchia di San Giorgio Martire e l’Arciconfraternita del Ss. Crocifisso, invita al SASSUOLO FOLIAGE CONCERT presso la Chiesa di San Francesco in Rocca, concerto dell’Orchestra Arcangelo Corelli diretta da Pier Cristiano Bassi Ricci con approfondimento storico-artistico sulla chiesa a cura di Luca Silingardi.

Una bella occasione per ascoltare un piacevolissimo concerto di musica classica e per scoprire (o riscoprire) i tesori d’arte della Chiesa di San Francesco in Rocca e della sua quadreria.

Il concerto è gratuito ma è limitato alla partecipazione di 40 persone con prenotazione obbligatoria telefonando all’URP del Comune di Sassuolo: 0536 880 801.

Si ricorda che, come da disposizioni D.L. 105/2021, per la partecipazione occorrerà esibire la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass). I partecipanti dovranno indossare la mascherina.