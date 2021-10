Vitaliano e Nori per il secondo appuntamento con la rassegna Giallo in Rocca a Castelnovo Sotto

Vitaliano e Nori per il secondo appuntamento con la rassegna Giallo in...

Prosegue a Castelnovo Sotto la rassegna di conversazioni con i grandi autori italiani “Giallo in Rocca, che si colloca all’interno di “Biblioteche nel mezzo della notte” e che si svolge all’interno della sala del Consiglio comunale.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 29 ottobre, alle 20.45, con due autori: Fausto Vitaliano e Paolo Nori.

Vitaliano ha da poco dato alle stampe per Bompiani “La sabbia brucia”, il secondo volume che ha come protagonista il maresciallo in prima linea Gori Misticò. Il carabiniere lavora a Milano, è impegnato in una delicata operazione antiterrorismo. Ma improvvisamente qualcosa va storto, ed eccolo seduto nello scompartimento di un treno diretto in Calabria, con un biglietto di sola andata.

Nori è stato di recente del Premio Campiello 2021 con il suo “Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostojevskij”, edito da Mondadori.

Gli altri appuntamenti avranno come protagonisti: Alessandro Robecchi, il 6 novembre alle ore 17.30; Valerio Varesi, l’11 novembre alle 20.45 e Carlo Lucarelli, il 2 dicembre alle 20.45.

Giallo in Rocca è organizzato dal Comune di Castelnovo Sotto in collaborazione con Arci e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0522.682533 o scrivere a biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it.

Per partecipare agli incontri sarà indispensabile essere in possesso del Green Pass.