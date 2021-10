Bologna Marathon: domenica 31 ottobre dalle ore 9 alle ore 15.30 modifiche di percorsi e fermate delle linee di bus

Lo svolgimento della prima edizione della manifestazione podistica Bologna Marathon che prevede percorsi su tre diverse distanze, numerose strade di Bologna saranno vietate al transito veicolare per permettere il regolare svolgimento delle gare.

Dalle ore 9.00 alle ore 15.30 di domenica 31 ottobre saranno interessate da modifiche temporanee di percorso le linee di trasporto pubblico 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 60, 68, 86, 87, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 124, 356, 671, 826, 916, 918, 944, A e T1.

Queste linee seguiranno le deviazioni di seguito descritte nel dettaglio di ogni linea.

Salvo dove diversamente specificato, lungo i percorsi temporaneamente istituiti, i bus effettueranno tutte le fermate esistenti; fanno eccezione, in particolare, le zone centrali (es. Marconi, Lame, Stazione Centrale) dove sono indicate le sole fermate utili durante le deviazioni previste. Saranno, inoltre, istituite fermate provvisorie in via Marco Polo nei pressi dell’intersezione con via Vasco de Gama, in via Marco Polo nei pressi del distributore, in via Marchetti 2, su viale Roma nei pressi della rotatoria Grazia, in via Scipione del Ferro 1 ed in via Bassanelli dopo il passaggio pedonale.

Info e dettagli su TPER.