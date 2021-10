Consiglio comunale di Bologna, convalida dell’elezione del Sindaco e dei 36 Consiglieri e Consigliere

Il Consiglio comunale, riunito oggi a Palazzo d’Accursio in prima seduta, ha formalmente convalidato all’unanimità l’elezione del Sindaco Matteo Lepore e dei 36 Consiglieri e Consigliere eletti, accogliendo le surroghe a seguito delle dimissioni di chi è entrato a far parte della Giunta. Unanimità anche per l’immediata esecutività della delibera.

Sono state poi elette Maria Caterina Manca come Presidente del Consiglio comunale e Marta Evangelisti come Vicepresidente, su proposta rispettivamente dei gruppi consiliari di maggioranza e minoranza. Per l’elezione era richiesta una maggioranza qualificata dei quattro quinti dei consiglieri, che è stata raggiunta per entrambe alla prima votazione palese all’unanimità dei voti con astensione della sola candidata. Stesso esito per l’immediata esecutività della delibera.

Di seguito l’elenco dei consiglieri e consigliere suddivisi nei gruppi consiliari:

Partito Democratico

Santori Mattia

Campaniello Michele

Monticelli Rita

Naldi Vincenzo

Toschi Roberta

Gaigher Maurizio

De Martino Maria Luigia

Fattori Roberto

Mazzanti Claudio

Iovine Roberto

Ceretti Cristina

De Giacomi Giorgia

Cima Franco

Bittini Loretta

Di Pietro Antonella

Bernagozzi Giulia

Coalizione civica per Bologna Coraggiosa, ecologista, solidale

Larghetti Simona

Begaj Detjon

Marcasciano Porpora

Matteo Lepore Sindaco

Negash Idris Sefaf Siid

Tarsitano Giacomo

Movimento 5 stelle

Piazza Marco

Europa verde

Celli Davide

Anche tu Conti

Manca Maria Caterina

Diaco Filippo

Lega Salvini premier

Di Benedetto Matteo

Scarano Paola Francesca

Venturi Giulio

Fratelli d’Italia

Sassone Francesco

Cavedagna Stefano

Evangelisti Marta

Zuntini Manuela

Caracciolo Felice

Battistini sindaco Bologna ci piace

Fabio Battistini

De Biase Gian Marco

Forza Italia

Stanzani Nicola