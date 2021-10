Molinella: al night senza green pass, sanzionato dai carabinieri

Hanno mostrato un forte senso civico gli oltre 60 clienti controllati dai Carabinieri la scorsa notte in un locale per adulti della provincia. Tutti eccetto uno, che al momento del “blitz”, i Carabinieri della Compagnia di Molinella, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS di Bologna, hanno sorpreso tra i clienti presenti all’interno del club senza la Certificazione verde Covid-19.

Sia il cliente che il titolare del locale sono stati pertanto sanzionati per un importo pari a € 400 a testa. Nessun disagio invece per gli altri clienti, in regola con la certificazione verde, che dopo il rapido controllo hanno continuato senza alcun problema la loro serata di svago.