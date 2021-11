Tre appuntamenti con gli spettacoli teatrali dedicati alle scuole all’Herberia di Rubiera

Dopo lo stop dovuto alle limitazioni imposte dalla pandemia, il Teatro Herberia riapre gradualmente le sue porte anche ai più piccoli con spettacoli riservati alle scuole elementari e medie di Rubiera che finalmente potranno ricominciare ad andare in teatro.

Teatro di narrazione, danza, oggetti, interazioni video, accoglieranno i bambini in questa nuova stagione. Presentiamo, dunque, i primi due spettacoli in programma, ulteriori titoli sono in corso di definizione e verranno confermati anche in relazione all’andamento della pandemia.

Gli spettacoli sono riservati alle scuole che possono richiedere informazioni o prenotare scrivendo alla mail segreteria@corteospitale.org.

Questi primi spettacoli in programma fanno parte di Pull a pig, percorsi di contrasto al bullismo, un progetto di Corte Ospitale, sostenuto dalla Fondazione Manodori di Reggio Emilia, per ragazzi, genitori ed insegnanti. Pull a pig è un progetto formativo, artistico ed educativo che vuole lavorare sul concetto di ribaltamento all’interno delle proprie categorie sociali dei protagonisti coinvolti in questo percorso complesso dove tutti i partecipanti saranno allenati allo sguardo, alla percezione e alla traduzione dei fenomeni di bullismo e di devianze giovanili attraverso la formazione e lo spettacolo dal vivo. Agli adolescenti verrà chiesto di raccontare il loro mondo. Ai genitori e agli insegnanti di trovare gli strumenti necessari per decifrare i codici che compongono la loro matematica dei sentimenti.

Lunedì 8 novembre, si apre con la Compagnia Burambò, con lo spettacolo Esterina Centovestiti, di e con Daria Paoletta. Nell’ambito del progetto Pull a pig percorsi di contrasto al bullismo sostenuto da Fondazione Manodori di Reggio Emilia. Lucia è alle prese con l’incontro con una nuova compagna di classe cui, per condizione economica ed estrazione sociale, sembra negata la possibilità di scegliere la propria vita e che, come sempre accade nelle dinamiche infantili e adolescenziali, viene per questo emarginata e schernita.

Lunedì 15 e martedì 16 novembre, protagonista in scena la Compagnia Occhisulmondo, con Greta La Matta, menzione speciale Premio Scenario Infanzia 2014. Nell’ambito del progetto Pull a pig percorsi di contrasto al bullismo sostenuto da Fondazione Manodori di Reggio Emilia. La dolce bambina Greta diventa una vecchia strega cacciata dal paese, decide di andare al diavolo come le suggeriscono, trova la bocca spalancata del demonio, ci entra, si aggira tra avanzi rancidi e puzzolenti di uomini donne e bambini mal digeriti. Chiama il diavolo ma lui non risponde, pazza di rabbia si trafigge con una spada e muore stecchita in una doppia pagina color rosso sangue.

Questi primi appuntamenti in presenza sono integrati dal percorso Esercitare lo sguardo dei giovani spettatori attraverso le arti sceniche ed il digitale. Nello spazio virtuale a supporto della didattica di Educativvù, portale online, i ragazzi troveranno contenuti multimediali e interattivi dall’alto profilo pedagogico: documentari, spettacoli teatrali interattivi, drammi didattici, tutti accompagnati da percorsi mirati per conoscere e approfondire le tematiche affrontate.

Tutte le informazioni su www.corteospitale.org, segreteria@corteospitale.org, 0522621133.