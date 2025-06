Il Teatro Carani di Sassuolo presenta una nuova stagione che accoglie differenze, intreccia linguaggi e moltiplica i punti di vista. Un cartellone pensato per attraversare il tempo e le generazioni, dove la comicità incontra la poesia, la danza abbraccia la musica, la parola si apre al racconto civile. Sul palco si alternano grandi protagonisti della scena italiana e internazionale, progetti nati sul territorio, spettacoli per chi torna e per chi entra in teatro per la prima volta. È una stagione che non si accontenta di intrattenere, ma cerca ogni sera un modo nuovo per stare insieme, per emozionarsi, per pensare.

“Un grazie speciale va al Comune, agli sponsor, alla Regione Emilia-Romagna per il prezioso contributo che ci permette di realizzare una stagione ricca di eventi importanti – commenta Claudia Borelli, presidente della Fondazione Teatro Carani – Il Carani è un teatro pubblico aperto, vivo, che vuole continuare a crescere insieme alla sua città. Dopo la stagione 2024/25 che ha segnato il vero debutto di un teatro rinnovato, siamo felici di presentarvi una proposta ancora più ricca, varia e ambiziosa. La parola chiave è qualita. sempre alta, in ogni genere. E la varietà diventa un punto di forza: vogliamo che ogni spettatore, ogni famiglia, ogni giovane, trovi nel Carani un luogo di scoperta, di emozione, di incontro. Come sempre, il nostro palco sarà a disposizione della città: associazioni, scuole, realtà locali potranno contare sul Teatro Carani come spazio vivo e condiviso.”

“Una seconda stagione che si preannuncia ricca di emozioni e capace di sorprendere – dichiara il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – con un programma che coniuga prosa e comicità, musica e balletto, offrendo spazio anche alle famiglie e agli artisti del territorio. Il Comune di Sassuolo continua a essere parte attiva e determinante in questo progetto, perché crediamo nel teatro come motore di cultura, vita e socialità per la nostra comunità. La grande adesione dello scorso anno conferma quanto il Teatro Carani sia sentito come parte dell’identità di Sassuolo e della città: un luogo che vogliamo sempre più aperto, vivo e capace di avvicinare nuove persone alla magia dello spettacolo dal vivo. Grazie alla Fondazione Teatro Carani e alla Direzione per il lavoro appassionato che rende tutto questo possibile.”

Nove gli spettacoli in abbonamento, tra cui Franciscus di Simone Cristicchi, People Places and Things per la regia di Pierfrancesco Favino e l’interpretazione di Anna Ferzetti, Lisistrata di Serena Sinigaglia con in scena Lella Costa e Anatra all’Arancia con Emilio Solfrizzi e Irene Ferri. Torna il musical con il grande classico Cabaret diretto e interpretato da Arturo Brachetti. Grandi nomi tra le proposte dei comici, oltre all’amatissimo Giuseppe Giacobazzi, in cartellone anche Katia Follesa, Alice Mangione, Maurizio Merluzzo e Federico Basso. Nella musica spicca il concerto di Dianne Reeves e Romero Lubambo in Sassuolo Jazz e le proposte di tribute capitanate da Queen Rhapsody. Spazio anche alla prosa contemporanea con Marta Cuscunà e Roberta Biagiarelli, mentre nella danza il tributo a The Wall dei Pink Floyd di MM Contemporary Dance Company e il Balletto di Milano con Carmen. Le proposte di classica sono aperte dalla Filarmonica Toscanini, mentre l’appuntamento di capodanno è il dolcissimo viaggio onirico di Luz De Luna, di Circo el Grito. Nel cartellone musicale spazio anche per Alice con Master Songs, in cui saranno proposti alcuni dei brani più cari e significativi della produzione musicale della cantante, sempre di più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali, poetici.

Continua il dialogo con gli artisti e talenti locali nella rassegna La Città in Scena, mentre fa il suo debutto Cafè Carani: una settimana di eventi speciali in cui vivere il teatro proprio come fosse un club, assistendo agli spettacoli in una platea popolata di tavolini ai quali sorseggiare un drink.

Prosegue inoltre la programmazione cinematografica di qualità, presente nel weekend e il lunedì.

Il rinnovo degli abbonamenti è possibile dal 24 giugno al 5 luglio, mentre i nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 2 settembre. I carnet e i biglietti degli spettacoli fuori abbonamento saranno in vendita dal giorno seguente, mercoledì 3 settembre.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web www.teatrocarani.it, scrivendo a biglietteria@teatrocarani.it oppure telefonando allo 05361878833.

IL PROGRAMMA

L’ABBONAMENTO: NOVE APPUNTAMENTI DA SCOPRIRE

Cuore della stagione sono i nove spettacoli in abbonamento, che accompagneranno il pubblico da ottobre ad aprile. Si parte con Fred! (17 ottobre), in cui Matthias Martelli racconta la vita di Fred Buscaglione accompagnato dalla tromba di Fabrizio Bosso. Nel secondo appuntamento Cesare Bocci e Vittoria Belvedere a capo di un cast di 8 attori e attrici portano sul palco Indovina chi viene a cena (5 novembre), tratto dal classico film del 1967 con Katharine Hepburn e Sidney Poitier. Reduci da 49 repliche tutte esaurite nella scorsa stagione, arriva anche a Sassuolo l’irresistibile e divertentissimo Rumori fuori Scena (19 novembre) della The Kitchen Company, in cui seguiamo le vicende di una compagnia teatrale alle prese con la messa in scena di uno spettacolo: dalla prova generale alla sua centesima replica. Chiude l’anno il visionario e sorprendente L’Angelo della Storia (11 dicembre ) di Sotterraneo, compagnia tra le più apprezzate e premiate in Italia, mentre in gennaio Emilio Solfrizzi e Irene Ferri con Anatra all’Arancia (7-8 gennaio) propongono una commedia brillante e spassosa. In febbraio gli abbonati potranno godersi la comicità di Maurizio Merluzzo (4 febbraio), comico, doppiatore e youtuber, con E se facessi un tour? insieme alla profondità di Franciscus (19-20 febbraio), con Simone Cristicchi. In questo spettacolo di musica e parole, il cantautore romano indaga la figura di San Francesco d’Assisi, la cui opera è sempre stata osservata sul bilico di follia e santità. Marzo vede l’arrivo di People Places and Things (18-19 marzo), per la regia di Pierfrancesco Favino e l’interpretazione di un cast di dieci attori tra cui Anna Ferzetti e Betti Pedrazzi. Un testo acclamato della drammaturgia contemporanea, per la prima volta in Italia: uno sguardo affilato e ironico sul tema della dipendenza, del dolore e della rinascita. Chiude il programma in abbonamento Lisistrata (8 aprile), testo comico greco di Aristofane reduce dal debutto sul prestigioso palco del teatro greco di Siracusa, con Lella Costa e la regia di Serena Sinigaglia. Uno spettacolo divertente dalle origini antiche per chiudere l’abbonamento con una parola: pace.

ARTURO BRACHETTI IN CABARET – IL MUSICAL

Cabaret, uno dei musical più celebri e amati al mondo arriva al Carani in una nuova, sorprendente versione firmata da Arturo Brachetti, maestro del trasformismo e artista di fama internazionale. Due repliche – sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 – saranno l’occasione di assistere a un allestimento che unisce grande teatro, musica dal vivo, performance visiva e una compagnia d’eccellenza. Ambientato nella Berlino inquieta e scintillante degli anni ’30, Cabaret racconta l’incontro tra Sally Bowles, cantante del Kit Kat Klub, e Cliff Bradshaw, giovane scrittore americano, sullo sfondo di una società in bilico tra libertà e oscurità. Brachetti porta in scena uno spettacolo ironico e travolgente, ma anche malinconico e profondo: un viaggio tra luci e ombre, in cui il palcoscenico diventa specchio di un’epoca e dei suoi desideri. Un grande classico del musical, reinventato con eleganza e intensità, che promette di incantare tanto il pubblico affezionato quanto chi scopre Cabaret per la prima volta.

ALICE – MASTER SONGS

Sul palco il 15 novembre Alice con Master Songs. Un programma in cui Alice propone alcuni dei brani a lei più cari e significativi della propria produzione musicale, sempre di più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali, poetici.

Oltre alle proprie composizioni riserva una particolare attenzione alla canzone d’autore, con brani di Battiato, De André, Guccini, De Gregori, Dalla, Fossati, Camisasca, Di Martino, di cui si fa interprete col desiderio di coglierne e condividerne l’essenza.

Nel suo Master Songs trovano spazio alcune poesie di Pier Paolo Pasolini, Pierluigi Cappello e Maria Grazia Di Gleria, un momento onirico che impreziosisce questo concerto reso ancora più suggestivo dalle videoproiezioni: tra volti, fiori, paesaggi sembra di essere sospesi in un sogno e di entrare nelle canzoni.

CARANIKIDS

Accanto alla programmazione serale, torna anche CaraniKids, la rassegna dedicata a bambine, bambini e famiglie, che accompagna il pubblico più giovane da ottobre ad aprile con appuntamenti domenicali. Il cartellone si apre con Pinocchio (26 ottobre) del Teatro del Drago, spettacolo di teatro di figura in cui immagini, musica e animazione si fondono creando un’atmosfera giocosa e piena di colore qual è il grande circo di Pinocchio. Prosegue con Sono Solo – sono solo bolle di sapone (16 novembre) di Michele Cafaggi, uno spettacolo comico e senza parole, nel solco della visione artistica e creativa del “mago delle bolle”, tra clownerie, magie nouvelle e bolle di sapone. La regina delle nevi (7 dicembre) di Fantateatro porta in scena la storia della Regina dei Ghiacci con atmosfere nordiche e scenografie suggestive, mentre la giornata dell’Epifania la festeggeremo con Il più furbo (6 gennaio) di Teatro Gioco Vita, che rilegge in chiave ironica e musicale la storia di Cappuccetto Rosso secondo il punto di vista del lupo. Il 25 gennaio arriva Il Teatro del Piccione con Soqquadro, uno spettacolo visuale e sorprendente che trasformerà il caos quotidiano in poesia visiva, con delicatezza, ironia e meraviglia scenica, e il 15 febbraio L’omino del pane e l’omino della mela, applauditissimo e divertentissimo spettacolo della compagnia I Fratelli Caproni. A marzo va in scena la nuova creazione di Fondazione AIDA, Pimpa. Il musical a pois (15 marzo): un coloratissimo spettacolo per tutta la famiglia con pupazzi, filastrocche e canzoni, che porta per la prima volta a teatro, in occasione del 50° anniversario, la celebre cagnolina creata da Altan . Chiude la rassegna ad aprile Il giro del mondo in 80 giorni (12 aprile) di Fondazione TRG, un’avventura teatrale tra comicità e invenzione ispirata al romanzo di Verne. Grazie al contributo della Fondazione di Modena nell’ambito del bando “Mi Metto all’Opera”, tutti gli spettacoli di CaraniKids saranno preceduti da un laboratorio gratuito per bambine e bambini, pensato per introdurli con creatività e gioco al linguaggio del teatro. Un’occasione preziosa per fare comunità, favorire la partecipazione e rendere l’esperienza teatrale ancora più accogliente e inclusiva. Nello stesso segno si inserisce la collaborazione con ATER Fondazione. Soqquadro, L’omino del pane e l’omino della mela e Il giro del mondo in 80 giorni, infatti, sono promossi da Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in relazione pediatri, Centri per le Famiglie, teatri e famiglie dell’Emilia-Romagna per promuovere la fruizione del teatro come esperienza di coesione sociale e culturale.

JUKEBOX

Accanto ai grandi appuntamenti teatrali, spazio alla musica con la rassegna Jukebox, i concerti dedicati alla musica pop, rock e soul, pensati per far incontrare sul palco la passione del pubblico con alcune tra le sonorità più amate di sempre. Si comincia con Dire Straits Reload (25 ottobre), tributo energico alla storica band di Mark Knopfler. A dicembre (sabato 20), il concerto gospel di Eric Waddell & The Abundant Life Singers porta a Sassuolo la vitalità di 21 musicisti da Baltimora, in uno show di grande impatto e sprirtualità. Nel 2026 Queen Rhapsody (16 gennaio) ripercorre i grandi successi della band britannica, grazie anche all’interpretazione di Beppe Maggioni (The Voice of Italy) e la band Vipers. Per il giorno di San Valentino (14 febbraio) è in programma Ciao Lucio, un omaggio poetico e coinvolgente al repertorio di Lucio Dalla, tra parole, note e memoria collettiva.

DANZA E CIRCO CONTEMPORANEO

Torna il balletto classico con Carmen del Balletto di Milano (28 novembre 2025), che reinterpreta la celebre eroina in una lettura contemporanea, sulle note appassionate di Bizet. Il nuovo anno si apre con Luz de Luna di Circo El Grito (1 gennaio 2026), spettacolo poetico e onirico di circo contemporaneo che mescola acrobatica, teatro fisico e suggestioni visive, per emozionare spettatori di ogni età. Il 9 maggio The Wall, spettacolo firmato da MM Contemporary Dance Company, traduce in movimento l’intensità del celebre concept album dei Pink Floyd, fondendo danza, immagini e musica in un’esperienza immersiva.

MUSICA CLASSICA

Il cartellone di musica classica propone tre appuntamenti di livello con interpreti e formazioni di valore, tra composizioni classiche e nuove sonorità. Il 31 ottobre 2025, la prestigiosa Filarmonica Arturo Toscanini, diretta da Danila Grassi, propone un programma sinfonico tra Mozart, Rossini e Mendelssohn. Il 18 gennaio 2026, il pianista Sandro Bartoli, artista di grande esperienza e sensibilità interpretativa, guiderà il pubblico nell’ascolto di brani scelti da Scarlatti, Schubert e Liszt. A chiudere, il 19 aprile, The Garden of Joy and Sorrow, un suggestivo programma per flauto, viola e arpa dedicato a repertori nordici e moderni, pensato per un ascolto intimo e meditativo proposto dalla giovane realtà musicale Icarus Ensemble.

COMICI

Anche la comicità trova spazio nella nuova stagione, con quattro appuntamenti che attraversano stili e generazioni. Il 10 marzo 2025 Giuseppe Giacobazzi torna con Osteria Giacobazzi, spettacolo tra narrazione e cabaret che trasforma il teatro in un’osteria in cui brindare e ridere insieme. Il 12 maggio Katia Follesa porta in scena No vabbè mi adoro, uno show brillante e autoironico che intreccia comicità e vita quotidiana. Il 4 febbraio in scena Maurizio Merluzzo con il suo E se facessi un tour?, monologo comico e irriverente costruito con il pubblico e tratto dal suo mondo social, mentre chiude il ciclo Federico Basso con Profilo Basso (17 aprile).

SASSUOLO JAZZ

Il linguaggio del jazz attraversa tre serate dedicate alla grande musica e alle sue evoluzioni. Il 22 novembre 2025 il Joyce E. Yuille 4tet con Stefano Calzolari propone The American Songbook Today: una rilettura contemporanea dei classici americani tra swing, soul e improvvisazione. Il 23 gennaio 2026, il Tributo a Frank Sinatra celebra una delle voci più iconiche del novecento con Gianluca Guidi e l’Amedeo Ariano Trio, tra atmosfere eleganti e raffinata nostalgia. Conclude la rassegna il 13 marzo la serata evento con Dianne Reeves — cinque volte vincitrice del Grammy — e il chitarrista brasiliano Romero Lubambo: un’occasione straordinaria per ascoltare una delle più grandi interpreti vocali del jazz mondiale.

PROSA CONTEMPORANEA

Accanto al programma in abbonamento, quattro appuntamenti di prosa contemporanea arricchiscono la stagione con sguardi autoriali e profondità tematiche. Il 13 novembre, in Figlie dell’Epoca, Roberta Biagiarelli dà voce alle donne che al termine della Prima guerra mondiale, si riunirono per immaginare una società nuova fondata sulla pace. Un alt(r)o Everest, della compagnia (S)legati, il 28 gennaio, racconta una scalata che è soprattutto una prova di amicizia e di coraggio, tra ironia e commozione. Il 23 aprile in È bello vivere liberi!, Marta Cuscunà porta in scena la storia vera della partigiana Ondina Peteani, con uno spettacolo che intreccia teatro di narrazione e animazione meccanica. Chiude il percorso il 14 maggio ART, affidato agli attori di Generazione Disagio e prodotto dalla Fondazione Luzzati/Teatro della Tosse, che mette alla prova una lunga amicizia tra tre uomini attraverso l’acquisto — e l’interpretazione — di un’opera d’arte contemporanea, con brillante leggerezza e ritmo serrato.

LA CITTÀ IN SCENA

Torna anche la fortunata rassegna “La Città in Scena”, che porta sul palco del Carani artisti, musicisti, attori e performer legati alla Città di Sassuolo. La Compagnia delle Mo.Re. apre la rassegna l’11 e 12 ottobre con Footlose, seguita il 27 dicembre da un concerto di Marco Baroni. Nel 2026, il 4 gennaio, Merry Christmas, Merry holidays di Nonsologospel Choir. A questi spettacoli si aggiungono Scomporre e ricomporre (29 novembre) di Fabrizio Fornaciari e Roberto Valgimigli, e La Prova di Natalia Guerrieri e messo in scena da L’Abracadam (29 ottobre), le cui date saranno annunciate a breve. A questi spettacoli si aggiungono i vincitori della call “La Città in Scena”, realizzata in collaborazione con il Comune di Sassuolo. Dei 47 progetto presentati, sono stati selezionati gli Angels Prut con Angels Prut – the Return, Musicland di Associazione Sottospirito, Discordia di Scintille da Proscenio, In Bicicletta – Un fiore sul manubrio di Prludio APS e il film Giriamo un film a modo mio, diretto da Matteo Piacenti e realizzato da FuoriPalco, e una serata dedicata alla musica classica con giovani musicisti dei gruppi 4REEDS QUARTET e Piccola Orchestra Indipendente con Gazzarra per Chitarra.

Sono due i progetti che si sono aggiudicati il contributo a fondo perduto messo a disposizione dalla Fondazione Teatro Carani: l’Associazione Evoè (capofila di molti partner progettuali tra cui Associazione STED, Associazione Emilii, Cooperativa Lo Spino, Scuola secondaria F.Ruini, Circolo amici della Lirica, Corale Puccini, Corpo bandistico “La Beneficenza-aps” – Scuola di musica “O. Pistoni”, Orchestra Sinfonica d’Este) con la messa in scena di un’opera lirica partecipata e l’associazione giovanile Armonia&Caos con La Ballata dei Mangiacuori. Le date di questi spettacoli sono in via di definizione insieme alle compagnie coinvolte. Torna anche l’appuntamento natalizio insieme alle associazioni giovanili e ludiche di Sassuolo di A te e famiglia.

CAFÈ CARANI

Debutta in questa stagione Caffè Carani, un nuovo format che trasforma per una settimana la platea del teatro in un ambiente informale e accogliente, con tavolini, luci soffuse e un piccolo bar aperto per il pubblico. Una rassegna pensata per vivere il teatro in modo diverso e che unisce musica, parole, racconti e atmosfere da club. Tra i primi appuntamenti in programma: Naples Jazz con Walter Ricci (27 febbraio), viaggio raffinato nella canzone napoletana in chiave jazz; la stand-up comedy di Alice Mangione con Cruda e Nuda (26 febbraio), e la Swing Fever Night (28 febbraio), una serata tutta da ballare a ritmo di swing e musica dal vivo. Sarà perciò possibile scegliere se assistere agli spettacoli ai tavolini in platea oppure seduti in galleria.

BIGLIETTI, ABBONAMENTI E RINNOVI

Gli abbonati della stagione scorsa possono rinnovare il proprio abbonamento in biglietteria oppure online dal 24 giugno al 5 luglio. Chi desidera cambiare posto può farne richiesta entro il 5 luglio e concludere il cambio in biglietteria dall’8 al 12 luglio.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita da martedì 2 settembre. I biglietti degli spettacoli fuori abbonamento saranno in vendita da mercoledì 3 settembre mentre i biglietti singoli degli spettacoli in abbonamento saranno in vendita da mercoledì 1 ottobre.

Il prezzo intero dell’abbonamento a 9 spettacoli in platea è di € 225,00, €200 in prima galleria ed € 150,00 in seconda galleria. Sono previste riduzioni per under 29 e over 65: € 200 in platea ed € 180 in prima galleria.

Rinnovando o acquistando un nuovo abbonamento si avrà diritto alla prelazione su quattro spettacoli fuori abbonamento e uno sconto sul musical Cabaret.

L’abbonamento comprende gli spettacoli Fred!, Indovina chi viene a cena, Rumori fuori scena, Angelo della Storia, Anatra all’Arancia, E se facessi un tour?, Franciscus, People Places and Things e Lisistrata.

