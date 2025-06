Nella nottata di giovedì scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno identificato un individuo, trovato in possesso di documenti risultati contraffatti.

Nello specifico l’uomo, un 23enne nato in Romania, è stato sottoposto a controllo nei pressi di viale Ovidio dai militari insospettiti dall’insolita presenza in tarda notte di un furgone acceso in sosta nel parcheggio.

L’uomo, a richiesta, ha fornito immediatamente la patente di guida che, a prima vista, per un occhio poco esperto, sarebbe apparsa come autentica; tuttavia, da un’attenta disamina, i Carabinieri hanno potuto notare diverse incongruenze, decidendo pertanto di accompagnare il giovane in caserma al fine di poter approfondire gli accertamenti.

Da ulteriori accertamenti infatti, il documento è risultato falso e l’uomo è stato pertanto denunciato a piede libero, nonché sanzionato amministrativamente poiché alla guida di un veicolo senza patente, tra l’altro dallo stesso mai conseguita.