Cerca di disfarsi della droga durante un controllo: arrestato a Modena dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 39 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di ieri, transitando in viale Caduti in Guerra, la Squadra Volante ha notato l’uomo che si aggirava con fare sospetto e ha deciso di procedere ad un controllo.

Durante le fasi dell’identificazione, pensando di non essere visto, lo straniero ha lanciato alle sue spalle con mossa fulminea tre involucri in cellophane termosaldati, contenenti polvere bianca, risultata essere cocaina, come da successiva prova narcotest. All’interno di una tasca dei pantaloni sono stati rinvenuti ulteriori 31 dosi confezionate di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina per un peso complessivo di circa 18 grammi.

Il 39enne, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, risulta destinatario di un Decreto di espulsione e relativo Ordine del Questore.